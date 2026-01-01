Ghostfolio mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientiertes Open-Source-VermÃ¶gensverwaltungs-Dashboard zur Nachverfolgung von Investitionen in Aktien, ETFs und KryptowÃ¤hrungen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Ghostfolio
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Ghostfolio erstellen kÃ¶nnen
Ghostfolio ist ein Open-Source-Dashboard fÃ¼r das persÃ¶nliche Finanzmanagement, das Ihr Anlageportfolio Ã¼ber mehrere Anlageklassen hinweg â€“ Aktien, ETFs, KryptowÃ¤hrungen und mehr â€“ in einer einzigen, einheitlichen Ansicht konsolidiert. Es liefert detaillierte Leistungsanalysen, zeitgewichtete Renditen und Marktdaten in Echtzeit, ohne Ihre Finanzdaten an Drittanbieterdienste zu senden.
Das Selbst-Hosting von Ghostfolio auf Ihrem VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber sensible Finanzinformationen. Diese Bereitstellung umfasst PostgreSQL fÃ¼r dauerhafte Datenspeicherung und Redis fÃ¼r das Caching, was schnelle Portfolioberechnungen und eine zuverlÃ¤ssige Leistung gewÃ¤hrleistet, wÃ¤hrend Ihre Transaktionshistorie wÃ¤chst.
Wichtige Funktionen von Ghostfolio
Multi-Asset-Tracking
Ãœberwachen Sie Aktien, ETFs, KryptowÃ¤hrungen, Anleihen und alternative Anlagen in einem einheitlichen Portfolio-Dashboard.
Performance-Analyse
Detaillierte zeitgewichtete Renditen, interne ZinsfÃ¼ÃŸe und annualisierte Performance-Kennzahlen helfen Ihnen, Ihre Anlageentscheidungen zu bewerten.
Datenschutzorientiert
Alle Finanzdaten bleiben auf Ihrem eigenen Server â€“ kein Drittanbieter-Cloud-Zugriff auf Ihr Portfolio oder Ihre Transaktionshistorie.
Dividenden-Tracking
Verfolgen Sie Dividendeneinnahmen und AusschÃ¼ttungen Ã¼ber alle BestÃ¤nde hinweg, inklusive Einkommensberichterstattung und Renditeberechnungen.
CSV-Import
Importieren Sie Transaktionen aus CSV-Dateien und verschiedenen Broker-Plattformen, um Ihre bestehende Portfolio-Historie schnell zu Ã¼bernehmen.
Warum Sie Ghostfolio auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.