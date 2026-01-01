Plex mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Der weltweit beliebteste selbst gehostete Medienserver zum Streamen von Filmen, Fernsehsendungen, Musik und Fotos auf jedes Gerät.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Plex erstellen können
Plex verwandelt Ihre persönliche Mediensammlung in einen eleganten Streamingdienst, der mit Netflix oder Spotify mithalten kann. Es ruft automatisch Poster, Beschreibungen, Besetzungsdetails und Bewertungen für Ihre Filme, Fernsehsendungen und Musik ab — und verwandelt Rohdateien in eine wunderschön organisierte Bibliothek, die von jedem Gerät und jedem Ort aus zugänglich ist.
Das Selbst-Hosting von Plex auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine 24/7 Verfügbarkeit, ohne von der Verfügbarkeit Ihres Heim-Internets abhängig zu sein, eine dedizierte CPU für die reibungslose Transkodierung mehrerer gleichzeitiger Streams und eine Upload-Bandbreite auf Unternehmensniveau, damit der Fernzugriff niemals puffert — selbst bei 4K-Inhalten.
Wichtige Funktionen von Plex
Universeller Geräte-Support
Native Apps für iOS, Android, Roku, Apple TV, Fire TV, Smart-TVs, Spielekonsolen und Webbrowser stellen sicher, dass Ihre Mediathek von jedem Bildschirm, den Sie besitzen, erreichbar ist.
Automatische Metadaten
Plex ruft automatisch Filmposter, Bewertungen, Besetzungsinformationen und Beschreibungen von TMDb, TVDb und MusicBrainz ab und verwandelt Rohdateien in eine professionell katalogisierte Sammlung.
Hardware-Transkodierung
Die Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC und AMD AMF Beschleunigung konvertiert Videos in Echtzeit, sodass jedes Gerät jedes Format ohne Pufferung oder Qualitätsverlust abspielen kann.
Live-TV & DVR
Kombinieren Sie Plex mit einem kompatiblen Tuner, um terrestrische Sendungen aufzuzeichnen und so einen persönlichen Digitalrekorder (DVR) zu erstellen, der das Kabelfernsehen durch kostenlose lokale Sender und zeitversetztes Fernsehen ersetzt.
Verwaltete Benutzerkonten
Erstellen Sie separate Profile für jedes Familienmitglied mit individuellem Wiedergabeverlauf, Kindersicherung und Inhaltsbewertungsfiltern – alles verwaltet über ein einziges Admin-Panel.
Warum Sie Plex auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.