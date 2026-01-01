Plex verwandelt Ihre persönliche Mediensammlung in einen eleganten Streamingdienst, der mit Netflix oder Spotify mithalten kann. Es ruft automatisch Poster, Beschreibungen, Besetzungsdetails und Bewertungen für Ihre Filme, Fernsehsendungen und Musik ab — und verwandelt Rohdateien in eine wunderschön organisierte Bibliothek, die von jedem Gerät und jedem Ort aus zugänglich ist.

Das Selbst-Hosting von Plex auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine 24/7 Verfügbarkeit, ohne von der Verfügbarkeit Ihres Heim-Internets abhängig zu sein, eine dedizierte CPU für die reibungslose Transkodierung mehrerer gleichzeitiger Streams und eine Upload-Bandbreite auf Unternehmensniveau, damit der Fernzugriff niemals puffert — selbst bei 4K-Inhalten.