OpenEMR ist das weltweit am weitesten verbreitete Open-Source-System für elektronische Patientenakten (EPA) und Praxisverwaltung. Es wurde für kleine Kliniken bis hin zu großen Gesundheitseinrichtungen entwickelt und bietet eine komplette Suite von Tools für Patientenregistrierung, klinische Dokumentation, Terminplanung, Abrechnung und Berichterstattung – alles innerhalb einer einzigen selbst gehosteten Plattform.

Das Selbst-Hosting von OpenEMR auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über sensible Patientendaten, gewährleistet die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und speichert medizinische Daten auf Ihrer eigenen Infrastruktur. Ohne Lizenzgebühren pro Benutzer und mit einer aktiven globalen Community ist OpenEMR eine bewährte Alternative zu teuren proprietären EPA-Systemen.