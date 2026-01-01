MapStore ist ein Open-Source-WebGIS-Produkt, das von GeoSolutions entwickelt wurde und Teams ermÃ¶glicht, interaktive Karten, Dashboards und immersive Geostories im Browser zu erstellen, zu speichern und zu teilen. Es unterstÃ¼tzt den gesamten Stack von OGC-Standards (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) und integriert sich nativ mit GeoServer, MapServer, ArcGIS REST-Diensten und jedem standardskonformen Geodaten-Backend.

Basierend auf OpenLayers, Leaflet und CesiumJS vereint MapStore 2D- und 3D-Viewer, eine umfangreiche Attributtabelle, Charting-Widgets und einen Kontextmanager zur Anpassung von Kartenanwendungen an verschiedene Benutzergruppen. Self-Hosting auf einem dedizierten VPS hÃ¤lt proprietÃ¤re Ebenen, Basemaps und Analysen unter Ihrer Kontrolle, wÃ¤hrend die Pro-Benutzer-Preisgestaltung von gehosteten GIS-Plattformen vermieden wird.