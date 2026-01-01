Mailpit ist ein Open-Source-Tool zum Testen und Debuggen von E-Mails, das für Entwickler entwickelt wurde. Es betreibt einen integrierten SMTP-Server, der alle ausgehenden E-Mails Ihrer Anwendungen abfängt und die erfassten Nachrichten in einem übersichtlichen, durchsuchbaren Web-Posteingang anzeigt – ohne jemals E-Mails an echte Empfänger zu senden. Dies macht es sicher, E-Mail-Benachrichtigungsflüsse zu testen, E-Mail-Vorlagen zu iterieren und SMTP-Konfigurationen in Entwicklungs- und Staging-Umgebungen zu überprüfen.

Mailpit ist der moderne, aktiv gewartete Ersatz für MailHog (das nicht mehr gewartet wird). Es wird als einzelne, leichtgewichtige Binärdatei mit einem schnellen, SQLite-gestützten Nachrichtenspeicher, Volltextsuche, HTML-E-Mail-Rendering, einer REST-API und optionaler SMTP- und UI-Authentifizierung geliefert – alles mit einem vernachlässigbaren Speicherbedarf.