Mailpit in einer 1-Klick-Installation bereitstellen.
Schlankes E-Mail-Test-Tool, das SMTP-Nachrichten erfasst und sie in einem Browser-basierten Posteingang anzeigt.
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Was Sie mit Mailpit erstellen können
Mailpit ist ein Open-Source-Tool zum Testen und Debuggen von E-Mails, das für Entwickler entwickelt wurde. Es betreibt einen integrierten SMTP-Server, der alle ausgehenden E-Mails Ihrer Anwendungen abfängt und die erfassten Nachrichten in einem übersichtlichen, durchsuchbaren Web-Posteingang anzeigt – ohne jemals E-Mails an echte Empfänger zu senden. Dies macht es sicher, E-Mail-Benachrichtigungsflüsse zu testen, E-Mail-Vorlagen zu iterieren und SMTP-Konfigurationen in Entwicklungs- und Staging-Umgebungen zu überprüfen.
Mailpit ist der moderne, aktiv gewartete Ersatz für MailHog (das nicht mehr gewartet wird). Es wird als einzelne, leichtgewichtige Binärdatei mit einem schnellen, SQLite-gestützten Nachrichtenspeicher, Volltextsuche, HTML-E-Mail-Rendering, einer REST-API und optionaler SMTP- und UI-Authentifizierung geliefert – alles mit einem vernachlässigbaren Speicherbedarf.
Wichtige Funktionen von Mailpit
SMTP E-Mail-Erfassung
Fungiert als Drop-in-SMTP-Server, der ausgehende E-Mails von jeder Anwendung abfängt und so die versehentliche Zustellung an echte E-Mail-Adressen während der Entwicklung verhindert.
Browser-basierter Posteingang
Anzeigen, durchsuchen und prüfen Sie alle erfassten Nachrichten in einer responsiven Web-UI mit vollständigem HTML-Rendering, Quellansicht und mobilfreundlichem Layout.
REST API-Zugriff
Nachrichten programmgesteuert über eine dokumentierte REST-API abfragen, löschen und verwalten und so die Integration in automatisierte Testsuiten und CI/CD-Pipelines ermöglichen.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie Betreffzeilen, Absender- und Empfängeradressen sowie den Nachrichtentext, um beim Testen schnell bestimmte E-Mails zu finden.
Nachrichten-Tagging
Nachrichten automatisch nach Typ kennzeichnen — HTML, Anhänge, Inline-Bilder — für eine schnelle visuelle Filterung bei großen Mengen von Test-E-Mails.
Warum Sie Mailpit auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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