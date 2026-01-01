Traduora mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Übersetzungsmanagement-Plattform für Teams mit REST-API, rollenbasiertem Zugriff und Multiformat-Import/-Export.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Traduora erstellen können
Traduora ist eine selbst gehostete Übersetzungsmanagement-Plattform, die für Entwicklungsteams konzipiert wurde, die die Lokalisierung über mehrere Sprachen hinweg verwalten. Sie bietet eine übersichtliche Weboberfläche zur Organisation von Übersetzungsprojekten mit Import- und Exportunterstützung für JSON-, YAML- und CSV-Formate.
Das Selbst-Hosting von Traduora auf einem VPS hält alle Ihre Lokalisierungsdaten privat und lässt sich über seine REST-API direkt in CI/CD-Pipelines integrieren. Die rollenbasierte Zugriffskontrolle ermöglicht es Ihnen, Übersetzer, Prüfer und Entwickler mit entsprechenden Berechtigungen einzuladen, während die Übersetzungshistorie jede Änderung verfolgt, die an einem String vorgenommen wird.
Wichtige Funktionen von Traduora
REST-API-Integration
Automatisieren Sie den Import und Export von Übersetzungen in Ihrer CI/CD-Pipeline mithilfe der vollständigen REST-API ohne manuelles Eingreifen.
Multi-Format-Export
Exportieren Sie Übersetzungen als JSON, YAML, CSV und andere Formate, um sie direkt in jedes Framework oder Build-System einzufügen.
Rollenbasierter Zugriff
Gewähren Sie Entwicklern, Übersetzern und Prüfern unterschiedliche Berechtigungsstufen, um Projekte organisiert und sicher zu halten.
Übersetzungsverlauf
Jede Änderung an einem Übersetzungsstring wird nachverfolgt, sodass Sie Änderungen prüfen und zu früheren Versionen zurückkehren können.
Warum Sie Traduora auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.