LibreDesk ist eine Open-Source-Kundensupport-Plattform, die Konversationen aus E-Mail, Live-Chat und anderen Kanälen in einem einzigen Team-Arbeitsbereich zusammenführt. Entwickelt für Support-Teams jeder Größe, deckt es den gesamten Support-Lebenszyklus ab – vom ersten Kontakt bis zur Lösung – mit Tools für Zuweisung, Priorisierung, SLA-Verfolgung, vorgefertigte Antworten und Kundenzufriedenheitsumfragen.

Das Selbst-Hosten von LibreDesk gibt Ihrem Team die vollständige Kontrolle über den Konversationsverlauf und die Kundendaten, ohne Gebühren pro Agent oder pro Ticket. Sie kontrollieren die Infrastruktur, die Integrationen und die Aufbewahrungsrichtlinien, indem Sie Ihre E-Mail-Postfächer und Chat-Widgets direkt verbinden, ohne Daten über eine Drittanbieter-SaaS-Plattform zu leiten.