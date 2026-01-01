LibreDesk mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Omnichannel-Kundensupport-Plattform mit Ticketverwaltung, Live-Chat, E-Mail-Postfächern und SLA-Management.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LibreDesk erstellen können
LibreDesk ist eine Open-Source-Kundensupport-Plattform, die Konversationen aus E-Mail, Live-Chat und anderen Kanälen in einem einzigen Team-Arbeitsbereich zusammenführt. Entwickelt für Support-Teams jeder Größe, deckt es den gesamten Support-Lebenszyklus ab – vom ersten Kontakt bis zur Lösung – mit Tools für Zuweisung, Priorisierung, SLA-Verfolgung, vorgefertigte Antworten und Kundenzufriedenheitsumfragen.
Das Selbst-Hosten von LibreDesk gibt Ihrem Team die vollständige Kontrolle über den Konversationsverlauf und die Kundendaten, ohne Gebühren pro Agent oder pro Ticket. Sie kontrollieren die Infrastruktur, die Integrationen und die Aufbewahrungsrichtlinien, indem Sie Ihre E-Mail-Postfächer und Chat-Widgets direkt verbinden, ohne Daten über eine Drittanbieter-SaaS-Plattform zu leiten.
Wichtige Funktionen von LibreDesk
Omnichannel-Posteingänge
Verwalten Sie E-Mails, Live-Chats und API-basierte Konversationen über einen zentralen Posteingang, sodass Agenten nie zwischen Registerkarten wechseln müssen, um zu antworten.
SLA-Management
Definieren Sie Ziele für Antwort- und Lösungszeiten pro Posteingang und erhalten Sie automatisierte Benachrichtigungen, bevor Fristen überschritten werden.
Automatisierungsregeln
Lösen Sie die automatische Zuweisung, das Tagging, Prioritätsänderungen und Antworten basierend auf den Gesprächsbedingungen und der Agentenverfügbarkeit aus.
Textbausteine
Speichern und durchsuchen Sie wiederverwendbare Antwortvorlagen, damit Agenten in Sekundenschnelle konsistent auf häufige Fragen antworten können.
CSAT-Umfragen
Automatisch Zufriedenheitsumfragen nach Behebung versenden und Bewertungen pro Agent, Team und Posteingang im Zeitverlauf verfolgen.
Warum Sie LibreDesk auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.