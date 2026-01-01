Manticore Search mit 1 Klick bereitstellen.
Hochleistungs-Open-Source-Suchdatenbank mit Volltextsuche, Vektorsuche und MySQL-ProtokollunterstÃ¼tzung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Manticore Search erstellen kÃ¶nnen
Manticore Search ist eine leistungsstarke Open-Source-Datenbank, die speziell fÃ¼r die Suche entwickelt wurde. Im Jahr 2017 als Fortsetzung des Sphinx Search-Projekts ins Leben gerufen, kombiniert es Volltextsuche, VektorÃ¤hnlichkeitssuche und Echtzeitanalysen in einer einzigen Engine â€“ zugÃ¤nglich Ã¼ber das bekannte MySQL-Protokoll oder eine JSON-HTTP-API.
Im Gegensatz zu Elasticsearch ist Manticore in C++ geschrieben und benÃ¶tigt minimale Ressourcen, wÃ¤hrend es eine hervorragende Abfrageleistung Ã¼ber Milliarden von Dokumenten hinweg bietet. Self-Hosting auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre Suchinfrastruktur â€“ keine GebÃ¼hren pro Abfrage, keine Herstellerbindung und kein JVM-Overhead.
Wichtige Funktionen von Manticore Search
Volltextsuche
20+ Suchoperatoren einschlieÃŸlich Fuzzy-Matching, Stemming und Lemmatisierung fÃ¼r den prÃ¤zisen Volltextabruf in groÃŸen Dokumentensammlungen.
MySQL-kompatibel
Verbinden Sie sich mit jedem MySQL-Client, ORM oder BI-Tool â€” kein neues SDK erforderlich, und bestehende MySQL-basierte Tools funktionieren sofort.
Vektorsuche
Der integrierte HNSW-Vektorindex ermÃ¶glicht die semantische Ã„hnlichkeitssuche und hybride SchlÃ¼sselwort- und Vektorabfragen ohne eine separate Vektordatenbank.
Echtzeit-Indizierung
Dokumente werden sofort nach dem EinfÃ¼gen durchsuchbar, ohne VerzÃ¶gerung bei der Indexneuerstellung, wodurch die Ergebnisse in schnelllebigen DatensÃ¤tzen aktuell bleiben.
Spaltenspeicher
Das Spaltenformat beschleunigt Analysen, Aggregationen und facettierte Suche in groÃŸen DatensÃ¤tzen bei geringem Speicher-Overhead.
Warum Sie Manticore Search auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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