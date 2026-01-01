M3DB ist eine quelloffene, verteilte Zeitreihen-Datenbank, die ursprÃ¼nglich bei Uber entwickelt wurde, um Milliarden von Metriken pro Sekunde Ã¼ber Tausende von Hosts hinweg zu erfassen, zu speichern und abzufragen. Sie kombiniert einen eingebetteten, von etcd unterstÃ¼tzten Koordinator mit einer hochkomprimierenden TSDB-Engine, die speziell fÃ¼r Ãœberwachungs-Workloads entwickelt wurde, und stellt eine Prometheus-kompatible Remote-Read- und Remote-Write-API sowie PromQL-Abfragen Ã¼ber den m3coordinator auf Port 7201 bereit.

Das Selbst-Hosting von M3DB auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine langfristige, kosteneffiziente Speicherung fÃ¼r Prometheus- und Graphite-Metriken, volle Kontrolle Ã¼ber Namespaces und Replikation sowie eine einzige BinÃ¤rdatei, die von einem einzelnen Knoten zu einem globalen Multi-Zonen-Cluster skaliert werden kann, wenn Ihre Daten wachsen.