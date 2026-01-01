Easy!Appointments ist eine umfassende Open-Source-Terminplanungsplattform, die dienstleistungsbasierten Unternehmen die Online-Terminbuchung ermÃ¶glicht, ohne BuchungsgebÃ¼hren zahlen oder sich an eine Plattform binden zu mÃ¼ssen. Kunden sehen die VerfÃ¼gbarkeit in Echtzeit und buchen Termine selbst, was Telefonunterbrechungen und die manuelle Kalenderverwaltung fÃ¼r das Personal reduziert.

Das System unterstÃ¼tzt mehrere Dienstleister mit unabhÃ¤ngigen Kalendern, anpassbaren Buchungsformularen und automatisierten E-Mail-Erinnerungen, die die Ausfallraten senken. Die Google Kalender-Synchronisierung hÃ¤lt die ZeitplÃ¤ne mit den Tools synchron, die das Personal bereits nutzt. Branchen von Gesundheitswesen und SchÃ¶nheit bis hin zu Beratung und Bildung verlassen sich auf Easy!Appointments wegen seiner Ã¼bersichtlichen OberflÃ¤che und flexiblen Konfiguration. Diese Bereitstellung koppelt die Anwendung mit einer MySQL-Datenbank fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Persistenz der Planungsdaten.