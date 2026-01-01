Easy!Appointments mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Kostenloses Open-Source-Terminplanungssystem mit Kunden-Selbstbuchung, Kalendern fÃ¼r mehrere Anbieter und automatisierten E-Mail-Benachrichtigungen.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Easy!Appointments
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Easy!Appointments erstellen kÃ¶nnen
Easy!Appointments ist eine umfassende Open-Source-Terminplanungsplattform, die dienstleistungsbasierten Unternehmen die Online-Terminbuchung ermÃ¶glicht, ohne BuchungsgebÃ¼hren zahlen oder sich an eine Plattform binden zu mÃ¼ssen. Kunden sehen die VerfÃ¼gbarkeit in Echtzeit und buchen Termine selbst, was Telefonunterbrechungen und die manuelle Kalenderverwaltung fÃ¼r das Personal reduziert.
Das System unterstÃ¼tzt mehrere Dienstleister mit unabhÃ¤ngigen Kalendern, anpassbaren Buchungsformularen und automatisierten E-Mail-Erinnerungen, die die Ausfallraten senken. Die Google Kalender-Synchronisierung hÃ¤lt die ZeitplÃ¤ne mit den Tools synchron, die das Personal bereits nutzt. Branchen von Gesundheitswesen und SchÃ¶nheit bis hin zu Beratung und Bildung verlassen sich auf Easy!Appointments wegen seiner Ã¼bersichtlichen OberflÃ¤che und flexiblen Konfiguration. Diese Bereitstellung koppelt die Anwendung mit einer MySQL-Datenbank fÃ¼r eine zuverlÃ¤ssige Persistenz der Planungsdaten.
Wichtige Funktionen von Easy!Appointments
Kundenselbstbuchung
Kunden sehen die EchtzeitverfÃ¼gbarkeit und buchen Termine online ohne stÃ¤ndiges Hin und Her mit dem Personal.
Multi-Anbieter-Kalender
Verwaltet individuelle Kalender und VerfÃ¼gbarkeitsfenster fÃ¼r jeden Dienstleister und verhindert so teamÃ¼bergreifende Doppelbuchungen.
Automatische Benachrichtigungen
Sendet automatisch BestÃ¤tigungs- und Erinnerungs-E-Mails und reduziert Ausfallraten ohne jegliche manuelle Nachbereitung.
Google Kalender-Synchronisierung
Synchronisiert Buchungen mit Google Kalender, damit Anbieter Termine neben ihrem restlichen Zeitplan sehen.
Anpassbare Buchungsformulare
Passen Sie die Felder an, die Kunden bei der Buchung ausfÃ¼llen, um die Informationen zu erfassen, die jeder Dienstleistungstyp benÃ¶tigt.
Warum Sie Easy!Appointments auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.