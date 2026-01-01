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Open-Source-Plattform für die Verfolgung von ML-Experimenten, die Verwaltung von Modellen und die Überwachung von LLM-Anwendungen in der Produktion.
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Was Sie mit MLflow erstellen können
MLflow ist die größte Open-Source-KI-Engineering-Plattform mit über 60 Millionen monatlichen Downloads. Sie deckt den gesamten Machine-Learning-Lebenszyklus ab: Protokollierung von Experimentparametern und Metriken, Vergleich von Läufen über verschiedene Konfigurationen hinweg, Registrierung von Modellen für die Bereitstellung und Verwaltung ihres Fortschritts durch Staging- und Produktionsumgebungen. Nativ unterstützt von PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain und Dutzenden anderer ML-Frameworks durch Autologging, erfordert es minimale Codeänderungen zur Einführung.
Version 3 erweitert MLflow in die LLM-Ära mit OpenTelemetry-basiertem Distributed Tracing für Agenten und LLM-Aufrufe, systematischer Evaluierung mit über 50 integrierten Richtern, einem Prompt-Register mit vollständiger Herkunftsverfolgung und einem AI Gateway, das den Datenverkehr über OpenAI, Anthropic und andere Anbieter mit Ratenbegrenzung und Kostenkontrolle leitet. Self-Hosting hält alle Traces, Artefakte und Modellmetadaten auf der Infrastruktur, die Sie kontrollieren.
Wichtige Funktionen von MLflow
Experiment-Tracking
Protokollieren Sie Parameter, Metriken, Tags und Artefakte für jeden Trainingslauf. Vergleichen Sie Experimente nebeneinander, um die beste Modellkonfiguration zu identifizieren.
Modell-Registry
Verwalten Sie ML-Modelle zentral über Staging- und Produktionsumgebungen hinweg mit Versionsverlauf, Genehmigungsworkflows und Zugriffskontrollen auf Teamebene.
LLM und Agent Tracing
Erfassen Sie vollständige OpenTelemetry-basierte Traces jedes LLM-Aufrufs und Agentenschritts. Debuggen Sie Latenz, Token-Kosten und Ausgabequalität in der Produktion.
LLM-Evaluierung
Führen Sie systematische Evaluierungen mithilfe von über 50 integrierten Metriken und LLM-Richtern durch. Verfolgen Sie Qualitätsregressionen, bevor sie Produktionsnutzer erreichen.
Prompt-Registrierung
Prompts versionieren, testen und bereitstellen mit vollständiger Herkunftsverfolgung. Prompts automatisch mithilfe modernster Algorithmen optimieren, um die Aufgabenleistung zu verbessern.
KI-Gateway
LLM-Anfragen über OpenAI, Anthropic und andere Anbieter über eine einheitliche, OpenAI-kompatible API mit Ratenbegrenzung und Kostenkontrolle routen.
Warum Sie MLflow auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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