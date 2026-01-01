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Open-Source-Plattform für die Verfolgung von ML-Experimenten, die Verwaltung von Modellen und die Überwachung von LLM-Anwendungen in der Produktion.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit MLflow erstellen können

MLflow ist die größte Open-Source-KI-Engineering-Plattform mit über 60 Millionen monatlichen Downloads. Sie deckt den gesamten Machine-Learning-Lebenszyklus ab: Protokollierung von Experimentparametern und Metriken, Vergleich von Läufen über verschiedene Konfigurationen hinweg, Registrierung von Modellen für die Bereitstellung und Verwaltung ihres Fortschritts durch Staging- und Produktionsumgebungen. Nativ unterstützt von PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain und Dutzenden anderer ML-Frameworks durch Autologging, erfordert es minimale Codeänderungen zur Einführung.

Version 3 erweitert MLflow in die LLM-Ära mit OpenTelemetry-basiertem Distributed Tracing für Agenten und LLM-Aufrufe, systematischer Evaluierung mit über 50 integrierten Richtern, einem Prompt-Register mit vollständiger Herkunftsverfolgung und einem AI Gateway, das den Datenverkehr über OpenAI, Anthropic und andere Anbieter mit Ratenbegrenzung und Kostenkontrolle leitet. Self-Hosting hält alle Traces, Artefakte und Modellmetadaten auf der Infrastruktur, die Sie kontrollieren.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von MLflow

Experiment-Tracking

Protokollieren Sie Parameter, Metriken, Tags und Artefakte für jeden Trainingslauf. Vergleichen Sie Experimente nebeneinander, um die beste Modellkonfiguration zu identifizieren.

Modell-Registry

Verwalten Sie ML-Modelle zentral über Staging- und Produktionsumgebungen hinweg mit Versionsverlauf, Genehmigungsworkflows und Zugriffskontrollen auf Teamebene.

LLM und Agent Tracing

Erfassen Sie vollständige OpenTelemetry-basierte Traces jedes LLM-Aufrufs und Agentenschritts. Debuggen Sie Latenz, Token-Kosten und Ausgabequalität in der Produktion.

LLM-Evaluierung

Führen Sie systematische Evaluierungen mithilfe von über 50 integrierten Metriken und LLM-Richtern durch. Verfolgen Sie Qualitätsregressionen, bevor sie Produktionsnutzer erreichen.

Prompt-Registrierung

Prompts versionieren, testen und bereitstellen mit vollständiger Herkunftsverfolgung. Prompts automatisch mithilfe modernster Algorithmen optimieren, um die Aufgabenleistung zu verbessern.

KI-Gateway

LLM-Anfragen über OpenAI, Anthropic und andere Anbieter über eine einheitliche, OpenAI-kompatible API mit Ratenbegrenzung und Kostenkontrolle routen.

Warum Sie MLflow auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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