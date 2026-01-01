MLflow ist die größte Open-Source-KI-Engineering-Plattform mit über 60 Millionen monatlichen Downloads. Sie deckt den gesamten Machine-Learning-Lebenszyklus ab: Protokollierung von Experimentparametern und Metriken, Vergleich von Läufen über verschiedene Konfigurationen hinweg, Registrierung von Modellen für die Bereitstellung und Verwaltung ihres Fortschritts durch Staging- und Produktionsumgebungen. Nativ unterstützt von PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain und Dutzenden anderer ML-Frameworks durch Autologging, erfordert es minimale Codeänderungen zur Einführung.

Version 3 erweitert MLflow in die LLM-Ära mit OpenTelemetry-basiertem Distributed Tracing für Agenten und LLM-Aufrufe, systematischer Evaluierung mit über 50 integrierten Richtern, einem Prompt-Register mit vollständiger Herkunftsverfolgung und einem AI Gateway, das den Datenverkehr über OpenAI, Anthropic und andere Anbieter mit Ratenbegrenzung und Kostenkontrolle leitet. Self-Hosting hält alle Traces, Artefakte und Modellmetadaten auf der Infrastruktur, die Sie kontrollieren.