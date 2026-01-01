TeamMapper ist eine Open-Source-Mind-Mapping-Anwendung, die es Teams ermÃ¶glicht, Mindmaps gemeinsam in Echtzeit Ã¼ber WebSockets zu erstellen, zu teilen und zu bearbeiten. Entwickelt als Nachfolger des eingestellten mindmapp-Projekts, konzentriert es sich auf die Zusammenarbeit, ohne dass Benutzerkonten erforderlich sind â€“ teilen Sie einen Link mit Lese- oder Bearbeitungsberechtigungen, und Teammitglieder kÃ¶nnen der Sitzung sofort beitreten.

Das Selbst-Hosting von TeamMapper auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Brainstorming-Sitzungen, ProjektplÃ¤ne und Teamwissen vollstÃ¤ndig auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. StandardmÃ¤ÃŸig werden Mindmaps nach 30 Tagen automatisch gelÃ¶scht, um die DSGVO-KonformitÃ¤t zu gewÃ¤hrleisten, und das konfigurierbare Aufbewahrungsfenster ermÃ¶glicht es Teams in regulierten Umgebungen, das Datenschutzverhalten an ihre eigenen Richtlinien anzupassen, ohne von einem Drittanbieter-SaaS-Anbieter abhÃ¤ngig zu sein.