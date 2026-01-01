Bis zu 69 % Rabatt auf TeamMapper

TeamMapper mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Selbstgehostetes Echtzeit-Kollaborations-Mindmapping-Tool fÃ¼r Teams, um gemeinsam Ideen zu brainstormen, zu planen und zu strukturieren.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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KVM 1
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit TeamMapper erstellen kÃ¶nnen

TeamMapper ist eine Open-Source-Mind-Mapping-Anwendung, die es Teams ermÃ¶glicht, Mindmaps gemeinsam in Echtzeit Ã¼ber WebSockets zu erstellen, zu teilen und zu bearbeiten. Entwickelt als Nachfolger des eingestellten mindmapp-Projekts, konzentriert es sich auf die Zusammenarbeit, ohne dass Benutzerkonten erforderlich sind â€“ teilen Sie einen Link mit Lese- oder Bearbeitungsberechtigungen, und Teammitglieder kÃ¶nnen der Sitzung sofort beitreten.

Das Selbst-Hosting von TeamMapper auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Brainstorming-Sitzungen, ProjektplÃ¤ne und Teamwissen vollstÃ¤ndig auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. StandardmÃ¤ÃŸig werden Mindmaps nach 30 Tagen automatisch gelÃ¶scht, um die DSGVO-KonformitÃ¤t zu gewÃ¤hrleisten, und das konfigurierbare Aufbewahrungsfenster ermÃ¶glicht es Teams in regulierten Umgebungen, das Datenschutzverhalten an ihre eigenen Richtlinien anzupassen, ohne von einem Drittanbieter-SaaS-Anbieter abhÃ¤ngig zu sein.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von TeamMapper

Echtzeit-Zusammenarbeit

WebSocket-basierte Sitzungen ermÃ¶glichen es mehreren Teammitgliedern, dieselbe Mindmap gleichzeitig zu bearbeiten, wobei Ã„nderungen sofort fÃ¼r alle sichtbar sind, die mit der Mindmap verbunden sind.

Kein Teilen von Konten

Teilen Sie eine Mindmap mit einem Link oder QR-Code, entweder mit Lese- oder Bearbeitungsberechtigungen â€” GÃ¤ste kÃ¶nnen beitreten, ohne ein Konto zu erstellen oder sich anzumelden.

Umfassende Knoten-Anpassung

FÃ¼gen Sie Bilder, Symbole, Farben, Schriftstile und Hyperlinks zu Knoten hinzu, um flache Gliederungen in visuell strukturierte Diagramme zu verwandeln, die sich fÃ¼r PrÃ¤sentationen eignen.

Import und Export

Importieren und exportieren Sie Mindmaps in und aus TeamMapper im JSON-, Mermaid-, SVG-, PDF- oder PNG-Format zur Weitergabe an Stakeholder oder zur Offline-Archivierung.

DSGVO-konforme Standardeinstellungen

Mindmaps werden nach einer konfigurierbaren Aufbewahrungsfrist (standardmÃ¤ÃŸig 30 Tage) automatisch gelÃ¶scht, was Teams dabei hilft, Datenschutzanforderungen ohne manuelle Bereinigung zu erfÃ¼llen.

RÃ¼ckgÃ¤ngig und Kurzbefehle

Der vollstÃ¤ndige RÃ¼ckgÃ¤ngig-/Wiederherstellen-Verlauf und ein umfassendes Set an Tastenkombinationen halten den Editor schnell fÃ¼r Power-User, die groÃŸe oder tief verschachtelte Mindmaps erstellen.

Warum Sie TeamMapper auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Sylvain
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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Buzz

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Apache Answer

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Open-Source Frage-Antwort-Plattform fÃ¼r den Wissensaustausch im Team und den Aufbau von Communitys

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Schlankes selbstgehostetes Kommentarsystem mit Go-Backend und einbettbarem JS-Widget

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