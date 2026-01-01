TeamMapper mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostetes Echtzeit-Kollaborations-Mindmapping-Tool fÃ¼r Teams, um gemeinsam Ideen zu brainstormen, zu planen und zu strukturieren.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit TeamMapper erstellen kÃ¶nnen
TeamMapper ist eine Open-Source-Mind-Mapping-Anwendung, die es Teams ermÃ¶glicht, Mindmaps gemeinsam in Echtzeit Ã¼ber WebSockets zu erstellen, zu teilen und zu bearbeiten. Entwickelt als Nachfolger des eingestellten mindmapp-Projekts, konzentriert es sich auf die Zusammenarbeit, ohne dass Benutzerkonten erforderlich sind â€“ teilen Sie einen Link mit Lese- oder Bearbeitungsberechtigungen, und Teammitglieder kÃ¶nnen der Sitzung sofort beitreten.
Das Selbst-Hosting von TeamMapper auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Brainstorming-Sitzungen, ProjektplÃ¤ne und Teamwissen vollstÃ¤ndig auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren. StandardmÃ¤ÃŸig werden Mindmaps nach 30 Tagen automatisch gelÃ¶scht, um die DSGVO-KonformitÃ¤t zu gewÃ¤hrleisten, und das konfigurierbare Aufbewahrungsfenster ermÃ¶glicht es Teams in regulierten Umgebungen, das Datenschutzverhalten an ihre eigenen Richtlinien anzupassen, ohne von einem Drittanbieter-SaaS-Anbieter abhÃ¤ngig zu sein.
Wichtige Funktionen von TeamMapper
Echtzeit-Zusammenarbeit
WebSocket-basierte Sitzungen ermÃ¶glichen es mehreren Teammitgliedern, dieselbe Mindmap gleichzeitig zu bearbeiten, wobei Ã„nderungen sofort fÃ¼r alle sichtbar sind, die mit der Mindmap verbunden sind.
Kein Teilen von Konten
Teilen Sie eine Mindmap mit einem Link oder QR-Code, entweder mit Lese- oder Bearbeitungsberechtigungen â€” GÃ¤ste kÃ¶nnen beitreten, ohne ein Konto zu erstellen oder sich anzumelden.
Umfassende Knoten-Anpassung
FÃ¼gen Sie Bilder, Symbole, Farben, Schriftstile und Hyperlinks zu Knoten hinzu, um flache Gliederungen in visuell strukturierte Diagramme zu verwandeln, die sich fÃ¼r PrÃ¤sentationen eignen.
Import und Export
Importieren und exportieren Sie Mindmaps in und aus TeamMapper im JSON-, Mermaid-, SVG-, PDF- oder PNG-Format zur Weitergabe an Stakeholder oder zur Offline-Archivierung.
DSGVO-konforme Standardeinstellungen
Mindmaps werden nach einer konfigurierbaren Aufbewahrungsfrist (standardmÃ¤ÃŸig 30 Tage) automatisch gelÃ¶scht, was Teams dabei hilft, Datenschutzanforderungen ohne manuelle Bereinigung zu erfÃ¼llen.
RÃ¼ckgÃ¤ngig und Kurzbefehle
Der vollstÃ¤ndige RÃ¼ckgÃ¤ngig-/Wiederherstellen-Verlauf und ein umfassendes Set an Tastenkombinationen halten den Editor schnell fÃ¼r Power-User, die groÃŸe oder tief verschachtelte Mindmaps erstellen.
Warum Sie TeamMapper auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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