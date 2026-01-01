Linkding mit 1 Klick bereitstellen.
Minimalistischer, selbst gehosteter Lesezeichen-Manager mit Tag-basierter Organisation und Volltextsuche.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Linkding
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Linkding erstellen kÃ¶nnen
Linkding ist ein schlanker, selbst gehosteter Lesezeichen-Manager, der auf Geschwindigkeit und Einfachheit ausgelegt ist. Er extrahiert automatisch Seitentitel und Beschreibungen, wenn Sie einen Link speichern, unterstÃ¼tzt hierarchische Tags und bietet eine leistungsstarke Volltextsuche in Ihrer gesamten Sammlung. Die Ã¼bersichtliche BenutzeroberflÃ¤che lenkt den Fokus auf Ihre Lesezeichen und nicht auf das Tool selbst.
Das Selbst-Hosting von Linkding auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Ihre Surfgewohnheiten und Forschungsinteressen vollstÃ¤ndig privat, ohne Werbung, Tracking und Zugriff Dritter. Ein einziger leichter Container mit SQLite-Speicher bedeutet minimalen Ressourcenverbrauch und einfache Wartung.
Wichtige Funktionen von Linkding
Tag-basierte Organisation
Lesezeichen mit hierarchischen Tags und AutovervollstÃ¤ndigung organisieren, um gespeicherte Links schnell zu kategorisieren und abzurufen.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie Lesezeichen-Titel, Beschreibungen und archivierte Seiteninhalte, um genau das zu finden, was Sie gespeichert haben.
Automatische Archivierung
Archivieren Sie vollstÃ¤ndige Seiten-Snapshots und sparen Sie Zeit, damit Lesezeichen-Inhalte zugÃ¤nglich bleiben, selbst wenn die ursprÃ¼nglichen URLs verschwinden.
Browser-Erweiterungen
Speichern Sie Seiten direkt aus Ihrem Browser in Linkding mit speziellen Erweiterungen fÃ¼r Chrome und Firefox.
REST API-Zugriff
Lesezeichenverwaltung automatisieren und Ã¼ber eine saubere REST-API mit anderen Tools integrieren.
Warum Sie Linkding auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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