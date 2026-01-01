Transmute ist ein datenschutzorientierter Dateikonverter, der Dokumente, Bilder, Audio- und Videodateien Ã¼ber eine Ã¼bersichtliche WeboberflÃ¤che zwischen Formaten umwandelt. Dateien werden von Ihrer eigenen, selbst gehosteten Instanz verarbeitet, anstatt von einem anonymen Cloud-Dienst, sodass sensible Daten niemals die von Ihnen kontrollierte Infrastruktur verlassen und es keine Upload-BeschrÃ¤nkungen, Wasserzeichen oder GebÃ¼hren pro Konvertierung gibt.

Das Selbst-Hosting von Transmute auf einem VPS bietet Teams ein privates, stets verfÃ¼gbares Konvertierungstool, das von jedem Browser aus erreichbar ist. Es ist eine praktische Alternative zu werbefinanzierten Online-Konvertern, die Daten sammeln, wodurch es sich gut fÃ¼r Organisationen mit strengen Anforderungen an die Datenverarbeitung oder fÃ¼r jeden, der einfach nur eine Formatkonvertierung wÃ¼nscht, ohne Dateien an Dritte weiterzugeben, eignet.