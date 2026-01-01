ViewTube mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Elegantes, datenschutzfreundliches alternatives YouTube-Frontend zum Ansehen von Videos und Verwalten von Abonnements ohne Werbung oder Tracking.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r ViewTube
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit ViewTube erstellen kÃ¶nnen
ViewTube ist ein quelloffenes, datenschutzfreundliches alternatives Frontend fÃ¼r YouTube. Es ermÃ¶glicht Ihnen, KanÃ¤le Ã¼ber eine saubere, moderne OberflÃ¤che zu suchen, anzusehen und ihnen zu folgen. Diese OberflÃ¤che proxyt Video-Daten, sodass YouTube niemals Ihre IP-Adresse, Ihren Browser-Fingerabdruck oder Ihren Wiedergabeverlauf sieht. Basierend auf den Invidious- und Piped-APIs kombiniert es einen ausgefeilten Vue-basierten Player mit SponsorBlock-SegmentÃ¼berspringung und DeArrow-Thumbnail-Bereinigung.
Das Self-Hosting von ViewTube auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen ein persÃ¶nliches, werbefreies YouTube-Erlebnis, das Sie vollstÃ¤ndig kontrollieren. Ein lokales Kontosystem speichert Ihre Abonnements, Ihren Verlauf und Ihre Wiedergabelisten in Ihrer eigenen MongoDB-Datenbank anstelle eines Google-Kontos, wÃ¤hrend Redis fÃ¼r schnelle Antworten sorgt. RSS-Ã¤hnliche Kanal-Abonnements ermÃ¶glichen es Ihnen, mit Erstellern auf dem Laufenden zu bleiben, ohne jemals youtube.com zu Ã¶ffnen.
Wichtige Funktionen von ViewTube
Keine Werbung oder Tracking
Videos werden Ã¼ber Ihren eigenen Server gestreamt, sodass es keine Pre-Roll- oder Mid-Roll-Anzeigen gibt und YouTube niemals Ihre IP-Adresse oder Ihren Browser-Fingerabdruck sieht.
Abonnements ohne Google
Erstellen Sie ein lokales Konto, um KanÃ¤len zu folgen, Wiedergabelisten zu erstellen und den Verlauf zu verfolgen â€“ alles in Ihrer eigenen Datenbank gespeichert, nicht in einem Google-Konto.
SponsorBlock und DeArrow
Sponsorensegmente, Intros und Eigenwerbung automatisch Ã¼berspringen und Clickbait-Thumbnails und Titel durch Crowdsourcing-Alternativen ersetzen.
Moderner Videoplayer
Ein ausgefeilter Vue-basierter Player unterstÃ¼tzt die QualitÃ¤ts- und Codec-Auswahl, die Wiedergabegeschwindigkeit, den Theatermodus und Tastenkombinationen.
Invidious und Piped
Ruft Daten Ã¼ber mehrere Invidious- und Piped-Backends ab und greift automatisch auf andere Instanzen zurÃ¼ck, um eine zuverlÃ¤ssige Wiedergabe zu gewÃ¤hrleisten.
Warum Sie ViewTube auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
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