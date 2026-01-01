Prefect ermöglicht es Ihnen, jede Python-Funktion mit nur einem Decorator in einen geplanten, beobachtbaren und automatisch wiederholten Workflow zu verwandeln. Im Gegensatz zu YAML-lastigen Orchestrierungstools behält Prefect Workflows als regulären Python-Code bei — testbar, versionskontrolliert und wie jedes andere Modul bereitstellbar. Die enthaltene Benutzeroberfläche zeigt den Ausführungsstatus in Echtzeit, Protokolle und die Historie auf Aufgabenebene für jede Ausführung.

Das Selbst-Hosting von Prefect auf Ihrem VPS eliminiert Cloud-Ausführungsgebühren, bietet Ihnen unbegrenzte Workflow-Ausführungen zu festen Infrastrukturkosten und hält sensible Pipeline-Daten — Anmeldeinformationen, Abfrageergebnisse, Protokolle — vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur ohne Anbieterbindung.