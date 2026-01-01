Prefect mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Moderne Python-basierte Workflow-Orchestrierungsplattform zum Erstellen, Planen und Überwachen von Datenpipelines und Automatisierungsaufgaben.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Prefect
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Prefect erstellen können
Prefect ermöglicht es Ihnen, jede Python-Funktion mit nur einem Decorator in einen geplanten, beobachtbaren und automatisch wiederholten Workflow zu verwandeln. Im Gegensatz zu YAML-lastigen Orchestrierungstools behält Prefect Workflows als regulären Python-Code bei — testbar, versionskontrolliert und wie jedes andere Modul bereitstellbar. Die enthaltene Benutzeroberfläche zeigt den Ausführungsstatus in Echtzeit, Protokolle und die Historie auf Aufgabenebene für jede Ausführung.
Das Selbst-Hosting von Prefect auf Ihrem VPS eliminiert Cloud-Ausführungsgebühren, bietet Ihnen unbegrenzte Workflow-Ausführungen zu festen Infrastrukturkosten und hält sensible Pipeline-Daten — Anmeldeinformationen, Abfrageergebnisse, Protokolle — vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur ohne Anbieterbindung.
Wichtige Funktionen von Prefect
Python-Native Workflows
Dekorieren Sie jede Python-Funktion mit
@flow oder
@task, um Scheduling, Wiederholungsversuche, Caching und Observability zu erhalten – keine proprietäre DSL zu lernen.
Automatische Wiederholungen
Konfigurieren Sie exponentielles Backoff und benutzerdefinierte Wiederholungslogik pro Aufgabe, damit vorübergehende Fehler in APIs, Datenbanken oder Netzwerkaufrufen ohne manuelles Eingreifen behoben werden.
Echtzeitüberwachung
Die integrierte Benutzeroberfläche zeigt den Live-Aufgabenstatus, Ausführungsprotokolle und den Ausführungsverlauf an, damit Sie immer wissen, was gerade läuft, was fehlgeschlagen ist und warum.
Flexible Terminplanung
Cron-Ausdrücke, Intervall-Trigger und ereignisgesteuerte Bereitstellungen ermöglichen die Ausführung von Pipelines nach jedem beliebigen Zeitplan oder als Reaktion auf externe Ereignisse.
Arbeitspools & Worker
Verteilen Sie die Flow-Ausführung auf mehrere Worker-Prozesse oder Maschinen und skalieren Sie die Rechenkapazität unabhängig vom Orchestrierungsserver.
Warum Sie Prefect auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.