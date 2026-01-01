Wakapi ist ein selbst gehosteter Code-AktivitĂ¤ts-Tracker, der vollstĂ¤ndig mit WakaTime Editor-Plugins kompatibel ist. Er erfasst die beim Codieren verbrachte Zeit, aufgeschlĂĽsselt nach Projekt, Sprache, Editor und Betriebssystem, und prĂ¤sentiert die Daten in einem visuellen Dashboard, ohne etwas mit Cloud-Diensten Dritter zu teilen.

Das Selbst-Hosten von Wakapi auf einem VPS hĂ¤lt Ihre Code-AktivitĂ¤t privat und bietet gleichzeitig alle Einblicke, die WakaTime bietet. Es unterstĂĽtzt wĂ¶chentliche E-Mail-Zusammenfassungen, Ă¶ffentliche Bestenlisten zur Team-Motivation, die Generierung von README-Badges fĂĽr GitHub-Profile und die Integration mit beliebten Editoren wie VS Code, JetBrains IDEs und Vim.