Bis zu 69 % Rabatt auf Wakapi

Wakapi mit 1-Klick-Installation bereitstellen.

Selbstgehostete Code-Zeiterfassung, kompatibel mit WakaTime-Plugins, mit Dashboards, Berichten und Bestenlisten.

30 Tage Geld-zurĂĽck-Garantie
Automatische wĂ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wĂ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlĂ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fĂĽr 2 Jahre. Jederzeit kĂĽndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ă–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fĂĽr 1 Jahr
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Alle PlĂ¤ne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Wakapi erstellen kĂ¶nnen

Wakapi ist ein selbst gehosteter Code-AktivitĂ¤ts-Tracker, der vollstĂ¤ndig mit WakaTime Editor-Plugins kompatibel ist. Er erfasst die beim Codieren verbrachte Zeit, aufgeschlĂĽsselt nach Projekt, Sprache, Editor und Betriebssystem, und prĂ¤sentiert die Daten in einem visuellen Dashboard, ohne etwas mit Cloud-Diensten Dritter zu teilen.

Das Selbst-Hosten von Wakapi auf einem VPS hĂ¤lt Ihre Code-AktivitĂ¤t privat und bietet gleichzeitig alle Einblicke, die WakaTime bietet. Es unterstĂĽtzt wĂ¶chentliche E-Mail-Zusammenfassungen, Ă¶ffentliche Bestenlisten zur Team-Motivation, die Generierung von README-Badges fĂĽr GitHub-Profile und die Integration mit beliebten Editoren wie VS Code, JetBrains IDEs und Vim.

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Was Sie mit {name} erstellen kĂ¶nnen

Wichtige Funktionen von Wakapi

WakaTime kompatibel

Funktioniert mit allen bestehenden WakaTime Editor-Plugins â€” richten Sie sie einfach auf Ihre selbst gehostete Wakapi-Instanz aus, anstatt auf wakatime.com.

Coding-Dashboards

Visualisieren Sie die aufgewendete Zeit pro Projekt, Sprache, Editor und Betriebssystem mit filterbaren Diagrammen fĂĽr jeden beliebigen Datumsbereich.

WĂ¶chentliche E-Mail-Berichte

Erhalten Sie automatisierte wĂ¶chentliche Zusammenfassungen Ihrer ProgrammieraktivitĂ¤t direkt in Ihren Posteingang.

GitHub-Badges

Generieren Sie dynamische README-Badges, um Ihre wĂ¶chentliche Codierungszeit auf GitHub-Profilseiten anzuzeigen.

Team-Bestenlisten

Teilen Sie eine Ă¶ffentliche Bestenliste mit Teamkollegen, um die ProgrammieraktivitĂ¤t innerhalb eines Entwicklungsteams zu verfolgen und zu vergleichen.

Warum Sie Wakapi auf Hostinger ausfĂĽhren sollten

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

SchĂĽtzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ăśberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fĂĽhren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, ĂĽberwachen und stellen Sie Projekte mĂĽhelos bereit.

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Mit 1 Klick verĂ¶ffentlichen

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

WĂ¤hlen Sie fĂĽr bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der NĂ¤he Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfĂĽgen ĂĽber Rechenzentren in Europa, Nordamerika, SĂĽdamerika und Asien.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kĂ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lĂ¤uft. Wann immer ich Hilfe benĂ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lĂ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persĂ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so đźš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GĂĽnstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlĂ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfĂ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fĂĽr die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestĂĽrzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groĂźartigen VPS-Konfigurationen und PreisplĂ¤nen.

30 Tage Geld-zurĂĽck-Garantie

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