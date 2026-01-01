Diun (Docker Image Update Notifier) ist ein leichtgewichtiges CLI-Tool, das Ihre Docker-Images überwacht und Sie in dem Moment benachrichtigt, in dem eine neue Version in der Registry veröffentlicht wird. Es unterstützt Docker Hub, GitHub Container Registry, GitLab, Quay und private Registries, wobei es nach einem konfigurierbaren Cron-Zeitplan mit Jitter prüft, um die Last zu verteilen.

Diun auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet, dass es kontinuierlich neben Ihren Containern läuft, mit vollem Zugriff auf den Docker-Socket für die automatische Container-Erkennung. Sie kontrollieren das Benachrichtigungs-Routing – Slack, Discord, E-Mail, Webhooks und mehr – ohne Image-Metadaten an Drittanbieter-Überwachungsdienste zu senden.