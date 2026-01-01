iTop (IT-Operations-Portal) ist eine vollständig quelloffene, webbasierte IT-Service-Management-Plattform, die auf ITIL-Best-Practices basiert. Sie kombiniert eine leistungsstarke Konfigurationsmanagement-Datenbank mit Helpdesk-, Incident-, Problem-, Change- und Service-Management-Modulen – alles in einer selbst gehosteten Anwendung.

Im Gegensatz zu SaaS-ITSM-Tools, die pro Agent abrechnen, gibt Ihnen das Selbst-Hosten von iTop auf Ihrem eigenen VPS die volle Kontrolle über Ihre Daten, Anpassungsmöglichkeiten und Integrationen. Sie können iTop durch Add-ons vom iTop Hub erweitern, um es an Ihre spezifischen operativen Arbeitsabläufe anzupassen.