Cockpit CMS mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Schlankes API-first Headless CMS für Entwickler, die eine flexible Inhaltsmodellierung ohne den Mehraufwand eines monolithischen CMS benötigen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Cockpit CMS erstellen können
Cockpit ist ein modernes Headless Content-Management-System, das für Entwickler-Workflows entwickelt wurde. Es bietet eine übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche zum Definieren von Inhaltstypen, Sammlungen und Singletons und generiert dann automatisch RESTful- und GraphQL-APIs für jedes Inhaltsmodell – kein benutzerdefinierter API-Code erforderlich. Sein geringer Ressourcenbedarf führt zu schnelleren Bereitstellungen und einem geringeren Ressourcenverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen CMS-Plattformen.
Das Selbst-Hosting von Cockpit auf Ihrem VPS hält redaktionelle Inhalte, Benutzerdaten und API-Tokens innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie behalten die volle Kontrolle über API-Ratenbegrenzungen, Authentifizierung und Speicherung, während Sie Inhalte an jedes Frontend-Framework liefern – React, Vue, Angular, mobile Apps oder statische Website-Generatoren wie Next.js und Gatsby.
Wichtige Funktionen von Cockpit CMS
API-first Content-Bereitstellung
Jede Inhaltssammlung erhält automatisch REST- und GraphQL-Endpunkte, die bereit sind, jedes Frontend oder jede mobile App zu versorgen.
Flexible Inhaltsmodellierung
Definieren Sie benutzerdefinierte Feldtypen, verschachtelte Strukturen und Inhaltsbeziehungen, ohne Schema-Migrationen schreiben zu müssen.
Mehrsprachige Unterstützung
Lokalisierte Inhalte nativ für internationale Websites verwalten, ohne zusätzliche Plugins oder externe Übersetzungsdienste.
Rollenbasierte Berechtigungen
Weisen Sie Redakteuren, Mitwirkenden und API-Clients granulare Zugriffsstufen zu, damit jede Rolle nur auf das zugreift, wofür sie vorgesehen ist.
Webhook-Integration
Automatisierte Workflows und Cache-Invalidierungen bei Inhaltsänderungen mit konfigurierbaren Webhook-Endpunkten auslösen.
Warum Sie Cockpit CMS auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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