Cockpit ist ein modernes Headless Content-Management-System, das für Entwickler-Workflows entwickelt wurde. Es bietet eine übersichtliche, intuitive Benutzeroberfläche zum Definieren von Inhaltstypen, Sammlungen und Singletons und generiert dann automatisch RESTful- und GraphQL-APIs für jedes Inhaltsmodell – kein benutzerdefinierter API-Code erforderlich. Sein geringer Ressourcenbedarf führt zu schnelleren Bereitstellungen und einem geringeren Ressourcenverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen CMS-Plattformen.

Das Selbst-Hosting von Cockpit auf Ihrem VPS hält redaktionelle Inhalte, Benutzerdaten und API-Tokens innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. Sie behalten die volle Kontrolle über API-Ratenbegrenzungen, Authentifizierung und Speicherung, während Sie Inhalte an jedes Frontend-Framework liefern – React, Vue, Angular, mobile Apps oder statische Website-Generatoren wie Next.js und Gatsby.