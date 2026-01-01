FMD mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter, datenschutzfreundlicher Find My Device-Server zum Lokalisieren, Klingeln lassen und Fernlöschen Ihrer Android-Smartphones und -Tablets.
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Was Sie mit FMD (Find My Device) erstellen können
FMD (Find My Device) ist eine quelloffene, selbst gehostete Alternative zu Googles Find My Device. Es funktioniert zusammen mit der FMD Android-App: Ihre Telefone melden ihren verschlüsselten Standort an Ihren eigenen Server, den Sie über eine übersichtliche Weboberfläche erreichen, um ein verlorenes oder gestohlenes Gerät zu orten, es klingeln zu lassen, ein Foto aufzunehmen, den Bildschirm zu sperren oder eine Fernlöschung auszulösen. Jeder Befehl wird über Ihren eigenen Server geleitet, sodass keine dritte Partei jemals sieht, wo sich Ihre Geräte befinden.
Da Sie es selbst auf Ihrem eigenen VPS hosten, verlassen Ihre Standortverlauf und Gerätedaten niemals die Infrastruktur, die Sie kontrollieren — es gibt keine Google-Konto-Anforderung und keine Anbieterbindung. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hält die Daten selbst für den Server unlesbar, was Ihnen die Sicherheit eines kommerziellen Geräteortungsdienstes gibt, ohne die Privatsphäre zu opfern.
Wichtige Funktionen von FMD (Find My Device)
Verlorene Geräte orten
Ermitteln Sie die letzte gemeldete GPS-Position eines registrierten Telefons oder Tablets direkt über die Weboberfläche, selbst wenn das Gerät außer Reichweite ist.
Fernbefehle
Lösen Sie einen lauten Klingelton aus, nehmen Sie ein Foto auf, sperren Sie den Bildschirm oder löschen Sie Daten aus der Ferne, um ein verlorenes oder gestohlenes Gerät zu schützen.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Standortdaten werden auf dem Gerät verschlüsselt, bevor sie den Server erreichen, sodass niemand – nicht einmal der Host – Ihren Aufenthaltsort lesen kann.
Android Begleit-App
Lässt sich mit der Open-Source FMD Android-App koppeln, um den Standort zu melden und Befehle zu empfangen, ohne auf Google Play-Dienste angewiesen zu sein.
Kein Google-Konto
Ersetzen Sie Google Mein Gerät finden durch einen Dienst, den Sie vollständig kontrollieren, ohne dass ein Cloud-Konto oder eine Anbieterbindung erforderlich ist.
Warum Sie FMD (Find My Device) auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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