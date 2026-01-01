Shynet ist eine selbst gehostete Webanalyse-Plattform, entwickelt fÃ¼r datenschutzbewusste Website-Betreiber. Im Gegensatz zu kommerziellen Analysetools erfasst Shynet das Besucherverhalten ohne Cookies, Fingerprinting oder die Erfassung persÃ¶nlicher Daten, wodurch es vollstÃ¤ndig mit der DSGVO und Ã¤hnlichen Datenschutzbestimmungen konform ist, ohne Cookie-Banner oder Einwilligungsdialoge.

Die Bereitstellung von Shynet auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Besucherdaten niemals Ihre Infrastruktur verlassen. Sie erhalten saubere, aussagekrÃ¤ftige Metriken â€” Sitzungen, Referrer, Ladezeiten und geografische Daten â€” wÃ¤hrend die PrivatsphÃ¤re Ihrer Nutzer respektiert wird und Sie die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre Analysedaten behalten.