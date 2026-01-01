Shynet mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzfreundliche Webanalyse-Plattform, die ohne Cookies funktioniert und Ihnen die volle Datenhoheit gibt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Shynet erstellen kÃ¶nnen
Shynet ist eine selbst gehostete Webanalyse-Plattform, entwickelt fÃ¼r datenschutzbewusste Website-Betreiber. Im Gegensatz zu kommerziellen Analysetools erfasst Shynet das Besucherverhalten ohne Cookies, Fingerprinting oder die Erfassung persÃ¶nlicher Daten, wodurch es vollstÃ¤ndig mit der DSGVO und Ã¤hnlichen Datenschutzbestimmungen konform ist, ohne Cookie-Banner oder Einwilligungsdialoge.
Die Bereitstellung von Shynet auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass Ihre Besucherdaten niemals Ihre Infrastruktur verlassen. Sie erhalten saubere, aussagekrÃ¤ftige Metriken â€” Sitzungen, Referrer, Ladezeiten und geografische Daten â€” wÃ¤hrend die PrivatsphÃ¤re Ihrer Nutzer respektiert wird und Sie die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber Ihre Analysedaten behalten.
Wichtige Funktionen von Shynet
Cookieloses Tracking
Erfasst Analysedaten ohne Cookies oder Fingerprinting, wodurch die Notwendigkeit von Einwilligungsbannern entfÃ¤llt und Sie DSGVO- und CCPA-konform bleiben.
Selbst gehostete Datenhoheit
Alle Besucherdaten bleiben auf Ihrem VPS â€” keine Weitergabe an Dritte, keine Datenbroker, keine Plattformbindung.
Schlankes Einbettungsskript
Ein einzelnes JavaScript-Snippet oder ein 1Ã—1 Pixel-Tracker ohne JS lÃ¤sst sich in jede Website oder jeden statischen Website-Generator integrieren.
Multi-Site-Verwaltung
Analysen fÃ¼r mehrere Websites von einem einzigen Dashboard aus verwalten, mit Zugriffsrechten pro Website fÃ¼r Teams.
Echtzeit-Sitzungsdaten
Aktive Sitzungen, Referrer-Quellen, Seitenladezeiten und geografische AufschlÃ¼sselung in Echtzeit anzeigen.
Warum Sie Shynet auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.