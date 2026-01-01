Bis zu 69 % Rabatt auf Plausible Analytics

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Leichtgewichtige, cookielose Webanalyse-Plattform, die vollständig DSGVO-konform ist und alle Besucherdaten auf Ihrem eigenen Server speichert.

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Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
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KVM 2
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Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
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KVM 4
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Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
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Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Plausible Analytics erstellen können

Plausible Analytics ist eine quelloffene, datenschutzfreundliche Alternative zu Google Analytics, die wesentliche Website-Metriken ohne Cookies, persönliche Datenerfassung oder Zustimmungsbanner verfolgt. Sein Tracking-Skript wiegt unter 1 KB, sodass es praktisch keine Auswirkungen auf die Ladezeiten der Seite hat und gleichzeitig ein übersichtliches Dashboard mit allen benötigten Traffic-Einblicken bietet.

Das Selbst-Hosting von Plausible auf Ihrem VPS speichert jeden Seitenaufruf und jede Ereignisaufzeichnung auf Ihrer Infrastruktur ohne Zugriff Dritter. Diese Vorlage kombiniert die Plausible-Anwendung mit PostgreSQL für Metadaten und ClickHouse für hochleistungsfähige Analyseabfragen und bietet Ihnen eine vollständige, produktionsreife Einrichtung, die Daten auf unbestimmte Zeit zu festen Infrastrukturkosten speichert.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Plausible Analytics

Cookie-loses Tracking

Misst den Datenverkehr ohne Cookies oder persistente Identifikatoren, sodass Sie kein Zustimmungsbanner benötigen und standardmäßig DSGVO- und CCPA-konform bleiben.

Unter 1 KB Skript

Das Tracking-Skript ist kleiner als die meisten Bilder, wodurch es keine messbare Verzögerung bei Seitenladevorgängen verursacht und dennoch alle wesentlichen Metriken erfasst.

Echtzeit-Dashboard

Sehen Sie Live-Besucherzahlen neben historischen Trends, Traffic-Quellen und Top-Seiten in einem einzigen, leicht lesbaren Dashboard.

Ziel- und Event-Tracking

Überwachen Sie benutzerdefinierte Konversionen und Ereignisse — Formularübermittlungen, Button-Klicks und ausgehende Links — ohne komplexen Analysecode schreiben zu müssen.

ClickHouse Analyse-Engine

Der ClickHouse-Spaltenspeicher ermöglicht schnelle Abfragen über Millionen von Seitenaufrufen, sodass Dashboards selbst auf stark frequentierten Websites sofort geladen werden.

Warum Sie Plausible Analytics auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Empfohlener Serverstandort:

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Lokal starten. Global wachsen

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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Ackee

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Ackee ist ein selbstgehostetes Node.js Analyse-Tool für datenschutzorientiertes Website-Tracking.

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