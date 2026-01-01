Plausible Analytics mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Leichtgewichtige, cookielose Webanalyse-Plattform, die vollständig DSGVO-konform ist und alle Besucherdaten auf Ihrem eigenen Server speichert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Plausible Analytics erstellen können
Plausible Analytics ist eine quelloffene, datenschutzfreundliche Alternative zu Google Analytics, die wesentliche Website-Metriken ohne Cookies, persönliche Datenerfassung oder Zustimmungsbanner verfolgt. Sein Tracking-Skript wiegt unter 1 KB, sodass es praktisch keine Auswirkungen auf die Ladezeiten der Seite hat und gleichzeitig ein übersichtliches Dashboard mit allen benötigten Traffic-Einblicken bietet.
Das Selbst-Hosting von Plausible auf Ihrem VPS speichert jeden Seitenaufruf und jede Ereignisaufzeichnung auf Ihrer Infrastruktur ohne Zugriff Dritter. Diese Vorlage kombiniert die Plausible-Anwendung mit PostgreSQL für Metadaten und ClickHouse für hochleistungsfähige Analyseabfragen und bietet Ihnen eine vollständige, produktionsreife Einrichtung, die Daten auf unbestimmte Zeit zu festen Infrastrukturkosten speichert.
Wichtige Funktionen von Plausible Analytics
Cookie-loses Tracking
Misst den Datenverkehr ohne Cookies oder persistente Identifikatoren, sodass Sie kein Zustimmungsbanner benötigen und standardmäßig DSGVO- und CCPA-konform bleiben.
Unter 1 KB Skript
Das Tracking-Skript ist kleiner als die meisten Bilder, wodurch es keine messbare Verzögerung bei Seitenladevorgängen verursacht und dennoch alle wesentlichen Metriken erfasst.
Echtzeit-Dashboard
Sehen Sie Live-Besucherzahlen neben historischen Trends, Traffic-Quellen und Top-Seiten in einem einzigen, leicht lesbaren Dashboard.
Ziel- und Event-Tracking
Überwachen Sie benutzerdefinierte Konversionen und Ereignisse — Formularübermittlungen, Button-Klicks und ausgehende Links — ohne komplexen Analysecode schreiben zu müssen.
ClickHouse Analyse-Engine
Der ClickHouse-Spaltenspeicher ermöglicht schnelle Abfragen über Millionen von Seitenaufrufen, sodass Dashboards selbst auf stark frequentierten Websites sofort geladen werden.
Warum Sie Plausible Analytics auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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