Plausible Analytics ist eine quelloffene, datenschutzfreundliche Alternative zu Google Analytics, die wesentliche Website-Metriken ohne Cookies, persönliche Datenerfassung oder Zustimmungsbanner verfolgt. Sein Tracking-Skript wiegt unter 1 KB, sodass es praktisch keine Auswirkungen auf die Ladezeiten der Seite hat und gleichzeitig ein übersichtliches Dashboard mit allen benötigten Traffic-Einblicken bietet.

Das Selbst-Hosting von Plausible auf Ihrem VPS speichert jeden Seitenaufruf und jede Ereignisaufzeichnung auf Ihrer Infrastruktur ohne Zugriff Dritter. Diese Vorlage kombiniert die Plausible-Anwendung mit PostgreSQL für Metadaten und ClickHouse für hochleistungsfähige Analyseabfragen und bietet Ihnen eine vollständige, produktionsreife Einrichtung, die Daten auf unbestimmte Zeit zu festen Infrastrukturkosten speichert.