Password Pusher ist eine Open-Source-Anwendung, die die gefährliche Angewohnheit ersetzt, Zugangsdaten im Klartext per E-Mail oder Nachricht zu versenden. Anstatt das Geheimnis direkt zu versenden, generieren Sie eine einmalige URL, die die Nutzlast einmalig übermittelt und sich dann selbst löscht, basierend auf der Anzahl der Aufrufe, der verstrichenen Zeit oder beidem. Passwörter, Dateien, URLs und QR-Codes werden alle unterstützt, und jeder Push kann eine zusätzliche Passphrase erfordern, bevor er offengelegt wird.

Das Selbst-Hosting von Password Pusher auf Ihrem eigenen VPS bewahrt jedes Geheimnis innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf – kein Drittanbieter-SaaS liest, protokolliert oder speichert Ihre geteilten Zugangsdaten, und der vollständige Audit-Trail verbleibt zusammen mit den Daten auf Ihrem Server.