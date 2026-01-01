Element ist eine Open-Source-Nachrichten- und Kollaborationsplattform, die auf dem Matrix-Protokoll basiert. Sie bietet standardmäßig End-to-End-verschlüsselte Nachrichtenübermittlung, Sprach- und Videoanrufe sowie Dateifreigabe und die Möglichkeit, sich mit jedem Matrix-Homeserver zu verbinden – einschließlich selbst gehosteter Synapse-Instanzen oder öffentlichen Servern wie matrix.org.

Das Selbst-Hosting von Element auf Ihrem VPS hält Ihre Nachrichteninfrastruktur unter Ihrer Kontrolle. Sie können Föderationseinstellungen konfigurieren, Sicherheitsrichtlinien durchsetzen, sich in Ihren eigenen Matrix-Homeserver integrieren und sicherstellen, dass sensible Geschäftskommunikation niemals die Cloud-Infrastruktur Dritter durchläuft.