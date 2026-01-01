Indico ist eine funktionsreiche Eventmanagement-Plattform, die am CERN – dem Geburtsort des Webs – entwickelt wurde, um alles zu koordinieren, von kleinen Seminaren bis hin zu globalen wissenschaftlichen Konferenzen mit Tausenden von Teilnehmern. Es verwaltet die Einreichung von Abstracts und die Peer-Review, mehrspurige Agenden, Tagungsberichte, Raumbuchungen, Registrierung, Zahlungen und den Druck von Namensschildern in einem einzigen integrierten System.

Das Selbst-Hosting von Indico auf Ihrem VPS hält sensible Teilnehmerdaten, Abstracts und wissenschaftliche Einreichungen auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, vermeidet pro-Veranstaltung anfallende SaaS-Gebühren für große Konferenzen und ermöglicht es Ihnen, Themes, Plugins und Authentifizierung an institutionelle Anforderungen anzupassen.