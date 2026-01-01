Plandex ist ein Open-Source-KI-Codierungsagent, der in Ihrem Terminal lebt und reale Softwareaufgaben über Dutzende von Dateien und viele Schritte hinweg bewältigt. Anstatt einmalige Snippets zu produzieren, erstellt und verfeinert es einen Plan, sandboxt Dateiänderungen für eine diff-basierte Überprüfung, bevor sie angewendet werden, und verarbeitet bis zu 2 Millionen Tokens Kontext, um über große Codebasen hinweg zu arbeiten.

Das Self-Hosting von Plandex auf Ihrem VPS hält Ihren Code, Ihre Prompts und Pläne auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, und bietet Ihnen gleichzeitig einen persistenten Server, mit dem sich die leichtgewichtige Plandex CLI von jeder Entwicklungsmaschine aus verbinden kann. Sie bringen Ihre eigenen Anmeldeinformationen des Modellproviders mit – OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google oder lokales Ollama – sodass keine Plattformgebühr pro Platz oder Herstellerbindung anfällt.