Plandex mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Terminal-KI-Codierungsagent, der große, mehrstufige Aufgaben dateienübergreifend plant und ausführt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Plandex erstellen können
Plandex ist ein Open-Source-KI-Codierungsagent, der in Ihrem Terminal lebt und reale Softwareaufgaben über Dutzende von Dateien und viele Schritte hinweg bewältigt. Anstatt einmalige Snippets zu produzieren, erstellt und verfeinert es einen Plan, sandboxt Dateiänderungen für eine diff-basierte Überprüfung, bevor sie angewendet werden, und verarbeitet bis zu 2 Millionen Tokens Kontext, um über große Codebasen hinweg zu arbeiten.
Das Self-Hosting von Plandex auf Ihrem VPS hält Ihren Code, Ihre Prompts und Pläne auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, und bietet Ihnen gleichzeitig einen persistenten Server, mit dem sich die leichtgewichtige Plandex CLI von jeder Entwicklungsmaschine aus verbinden kann. Sie bringen Ihre eigenen Anmeldeinformationen des Modellproviders mit – OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google oder lokales Ollama – sodass keine Plattformgebühr pro Platz oder Herstellerbindung anfällt.
Wichtige Funktionen von Plandex
Plant umfangreiche Aufgaben
Erstellt mehrstufige Pläne für Änderungen, die Dutzende von Dateien umfassen, anstatt einmalige Code-Snippets zu erstellen.
2 Millionen Token-Kontext
Verarbeitet und analysiert große Codebasen mit einem Kontextfenster von bis zu 2 Millionen Tokens.
Diff-basierte Überprüfung
Isoliert Dateibearbeitungen und zeigt für jede Änderung einen Diff, damit Sie diese genehmigen oder ablehnen können, bevor etwas Ihren Arbeitsbaum berührt.
Multi-Anbieter-Modelle
Verbindet sich mit OpenRouter, Anthropic, OpenAI, Google Gemini und lokalen Ollama-Modellen aus einer einzigen CLI-Sitzung.
Terminal-native REPL
Läuft in einem Terminal-REPL mit unscharfer Befehlsvervollständigung, Skripting- und Piping-Unterstützung – kein Browser-Tab erforderlich.
Selbst gehosteter Server
Die CLI auf Ihrem Laptop verbindet sich mit dem Plandex-Server auf Ihrem VPS und hält Pläne und Projektstatus unter Ihrer Kontrolle.
Warum Sie Plandex auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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