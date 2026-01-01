Apache SkyWalking ist ein CNCF-Mitgliedsprojekt, das End-to-End-Observability für Cloud-native und verteilte Systeme bietet. Es sammelt verteilte Traces, Service-Metriken, Log-Korrelation und kontinuierliches Profiling via eBPF – und bietet Ingenieurteams so eine einheitliche Ansicht ihres gesamten Stacks, ohne separate Tools zusammenfügen zu müssen. Die integrierten Topologiekarten und Warnmeldungen erleichtern die Identifizierung von Latenz-Hotspots, Abhängigkeitsfehlern und Anomalien, bevor diese eskalieren.

Diese Bereitstellung koppelt den SkyWalking OAP Server mit BanyanDB, der nativen Zeitreihen-Speicher-Engine von SkyWalking, wodurch die Notwendigkeit einer externen Elasticsearch oder einer anderen Datenbank entfällt. Self-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Telemetriedaten – Trace-Payloads, Service-Performance-Metriken und Profiling-Ergebnisse verbleiben vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur ohne Kosten pro Span.