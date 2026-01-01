AstrBot ist eine leistungsstarke Open-Source-Chatbot-Plattform, die große Sprachmodelle und beliebte Messaging-Anwendungen wie Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu und LINE miteinander verbindet. Mit über 25.000 GitHub-Stars bietet es ein einheitliches Framework für die Entwicklung konversationeller KI-Erlebnisse mit multimodaler Unterstützung, Wissensdatenbanken, einer Agenten-Sandbox für sichere Code-Ausführung und MCP (Model Context Protocol)-Integration.

Das Selbst-Hosting von AstrBot auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre API-Schlüssel, Ihren Konversationsverlauf und Ihre Wissensdatenbankdaten vollständig privat. Mit mehr als 1.000 Community-Plugins, die über den integrierten Marktplatz installiert werden können, und einer webbasierten Benutzeroberfläche zur Konfiguration erhalten Sie eine KI-Chatbot-Infrastruktur auf Unternehmensniveau, ohne auf externe Hosting-Dienste angewiesen zu sein.