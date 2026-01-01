AstrBot mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Multiplattform-KI-Chatbot-Framework, das große Sprachmodelle mit Ihren bevorzugten Messaging-Apps verbindet.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit AstrBot erstellen können
AstrBot ist eine leistungsstarke Open-Source-Chatbot-Plattform, die große Sprachmodelle und beliebte Messaging-Anwendungen wie Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu und LINE miteinander verbindet. Mit über 25.000 GitHub-Stars bietet es ein einheitliches Framework für die Entwicklung konversationeller KI-Erlebnisse mit multimodaler Unterstützung, Wissensdatenbanken, einer Agenten-Sandbox für sichere Code-Ausführung und MCP (Model Context Protocol)-Integration.
Das Selbst-Hosting von AstrBot auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre API-Schlüssel, Ihren Konversationsverlauf und Ihre Wissensdatenbankdaten vollständig privat. Mit mehr als 1.000 Community-Plugins, die über den integrierten Marktplatz installiert werden können, und einer webbasierten Benutzeroberfläche zur Konfiguration erhalten Sie eine KI-Chatbot-Infrastruktur auf Unternehmensniveau, ohne auf externe Hosting-Dienste angewiesen zu sein.
Wichtige Funktionen von AstrBot
Multiplattform-Messaging
Verbinden Sie eine einzelne AstrBot-Bereitstellung gleichzeitig mit Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE und mehr.
Plugin-Marktplatz
Installieren Sie aus über 1.000 Community-Plugins mit nur einem Klick, um die Funktionen zu erweitern: Moderationstools, Planungstools, Integrationen und mehr.
Agent-Sandbox
Code sicher in einer isolierten Sandbox während Unterhaltungen ausführen, was leistungsstarke Agenten-Workflows ermöglicht, ohne das Hostsystem offenzulegen.
Wissensdatenbank-Support
Hängen Sie benutzerdefinierte Wissensdatenbanken an Ihre Bots, damit diese Fragen beantworten, die auf Ihren eigenen Dokumenten und Daten basieren, anstatt auf generischen Trainingsdaten.
MCP-Integration
Die Unterstützung des Model Context Protocols ermöglicht es AstrBot, externe Tools und Datenquellen zu nutzen, wodurch fortschrittliche agentische Verhaltensweisen freigeschaltet werden, die über einen einfachen Chat hinausgehen.
Warum Sie AstrBot auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.