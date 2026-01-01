HomeHub ist ein Open-Source, selbstgehostetes Familien-Dienstprogramm, das jeden Server in ein privates Dashboard für alle in Ihrem Haushalt verwandelt. Es wurde für die gemeinsame Nutzung in einem Heimnetzwerk entwickelt und wird als Progressive Web App ohne Anmeldung ausgeliefert, sodass jedes Familienmitglied sie in einem Browser öffnen, auf seinem Startbildschirm speichern und sofort mit der Zusammenarbeit an Notizen, Einkaufslisten, Aufgaben und einem gemeinsamen Kalender beginnen kann.

Das Selbst-Hosting von HomeHub speichert Haushaltsdaten – Ausgaben, Einkaufsgewohnheiten, Familienroutinen und hochgeladene Dateien – vollständig auf Ihrem eigenen VPS, ohne Cloud-Synchronisierung durch Dritte, Tracking oder Gebühren pro Benutzer. Funktionen können individuell über eine einzige YAML-Konfiguration umgeschaltet werden, sodass Sie nur die Tools aktivieren, die Ihre Familie tatsächlich nutzt.