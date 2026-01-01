HomeHub mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Familien-Dashboard ohne Anmeldung für geteilte Notizen, Einkaufslisten, Aufgaben, Kalender und Ausgaben in einer privaten PWA.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit HomeHub erstellen können
HomeHub ist ein Open-Source, selbstgehostetes Familien-Dienstprogramm, das jeden Server in ein privates Dashboard für alle in Ihrem Haushalt verwandelt. Es wurde für die gemeinsame Nutzung in einem Heimnetzwerk entwickelt und wird als Progressive Web App ohne Anmeldung ausgeliefert, sodass jedes Familienmitglied sie in einem Browser öffnen, auf seinem Startbildschirm speichern und sofort mit der Zusammenarbeit an Notizen, Einkaufslisten, Aufgaben und einem gemeinsamen Kalender beginnen kann.
Das Selbst-Hosting von HomeHub speichert Haushaltsdaten – Ausgaben, Einkaufsgewohnheiten, Familienroutinen und hochgeladene Dateien – vollständig auf Ihrem eigenen VPS, ohne Cloud-Synchronisierung durch Dritte, Tracking oder Gebühren pro Benutzer. Funktionen können individuell über eine einzige YAML-Konfiguration umgeschaltet werden, sodass Sie nur die Tools aktivieren, die Ihre Familie tatsächlich nutzt.
Wichtige Funktionen von HomeHub
Geteilte Einkaufsliste
Kollaborative Einkaufsliste mit intelligenten Vorschlägen basierend auf früheren Einträgen, damit die ganze Familie Artikel hinzufügen kann, sobald diese zur Neige gehen.
Familienausgaben-Tracker
Behalten Sie den Überblick über Ihre Haushaltsausgaben mit Unterstützung für wiederkehrende Ausgaben wie Abonnements, Nebenkosten, Milch oder Zeitungen, alles in einem Kassenbuch.
Kalender und Erinnerungen
Ein gemeinsamer Kalender mit farbcodierten Kategorien für Rechnungen, Schule, Gesundheit und Familienereignisse hält jedes Haushaltsmitglied auf dem gleichen Stand.
Aufgaben und Notizen
Leichter Aufgaben-Tracker und geteiltes Notizbrett ermöglichen es Familienmitgliedern, Aufgaben zuzuweisen und schnelle Nachrichten zu hinterlassen, ohne zusätzliche Apps.
Integrierte Dienstprogramme
Enthält Rezeptbuch, Ablaufverfolgung, PDF-Kompressor, URL-Verkürzer, QR-Generator und einen Medien-Downloader in einer einzigen PWA.
Von Haus aus privat
Kein Kontosystem, keine Telemetrie und keine Cloud-Abhängigkeit – alle Daten bleiben in Ihrem VPS und Heimnetzwerk.
Warum Sie HomeHub auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.