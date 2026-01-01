RosarioSIS ist ein kostenloses Open-Source-Studenteninformationssystem, das fÃ¼r Schulen, Schulbezirke und Schulungszentren entwickelt wurde, die den gesamten Studentenlebenszyklus an einem Ort verwalten mÃ¼ssen. Es umfasst Zulassungen, Stundenplanung, Notenverwaltung, Anwesenheitsverwaltung, DisziplinarmaÃŸnahmen, Abrechnung, Verpflegungsdienste und Ã¼ber ein Dutzend weiterer Module â€“ alles zugÃ¤nglich Ã¼ber eine responsive WeboberflÃ¤che, die auf Telefonen, Tablets und Desktops funktioniert.

Das Selbst-Hosting von RosarioSIS auf Ihrem VPS hÃ¤lt sensible Studentendaten, Noten und Finanzdaten unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne pro-Student-GebÃ¼hren oder Cloud-Anbieter-Bindung. Die Bereitstellung umfasst PostgreSQL und ist mit Traefik-Labels fÃ¼r die automatische HTTPS-Weiterleitung vorkonfiguriert.