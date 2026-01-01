OpenPanel ist eine selbst gehostete Analyseplattform, die fÃ¼r Produktteams entwickelt wurde, die Einblicke in Mixpanel-Tiefe wÃ¼nschen, ohne SaaS-Preise oder die Offenlegung von Daten an Dritte. Sie verfolgt benutzerdefinierte Ereignisse, erstellt Benutzerprofile und liefert Echtzeit-Dashboards, die Funnels, Kohorten, A/B-Testergebnisse und Sitzungswiederholungen abdecken â€“ alles Ã¼ber eine einzige OberflÃ¤che.

Die Bereitstellung auf Ihrem eigenen VPS legt Rohereignisdaten vollstÃ¤ndig in Ihre Kontrolle. Es fallen keine GebÃ¼hren pro Ereignis an, es gibt keine Sampling-Limits und es ist nicht nÃ¶tig, Benutzerdaten Ã¼ber externe Dienste zu leiten. ClickHouse betreibt das Analyse-Backend, sodass Dashboards reaktionsschnell bleiben, wenn Ihr Ereignisvolumen wÃ¤chst.