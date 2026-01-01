OpenPanel mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Datenschutzorientierte Open-Source-Produktanalysen mit Ereignisverfolgung, Nutzer-Funnels, Sitzungswiedergabe und Echtzeit-Dashboards.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r OpenPanel
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpenPanel erstellen kÃ¶nnen
OpenPanel ist eine selbst gehostete Analyseplattform, die fÃ¼r Produktteams entwickelt wurde, die Einblicke in Mixpanel-Tiefe wÃ¼nschen, ohne SaaS-Preise oder die Offenlegung von Daten an Dritte. Sie verfolgt benutzerdefinierte Ereignisse, erstellt Benutzerprofile und liefert Echtzeit-Dashboards, die Funnels, Kohorten, A/B-Testergebnisse und Sitzungswiederholungen abdecken â€“ alles Ã¼ber eine einzige OberflÃ¤che.
Die Bereitstellung auf Ihrem eigenen VPS legt Rohereignisdaten vollstÃ¤ndig in Ihre Kontrolle. Es fallen keine GebÃ¼hren pro Ereignis an, es gibt keine Sampling-Limits und es ist nicht nÃ¶tig, Benutzerdaten Ã¼ber externe Dienste zu leiten. ClickHouse betreibt das Analyse-Backend, sodass Dashboards reaktionsschnell bleiben, wenn Ihr Ereignisvolumen wÃ¤chst.
Wichtige Funktionen von OpenPanel
Echtzeit-Dashboards
Live-Event-Streams und wichtige Produktkennzahlen sofort anzeigen, ohne VerzÃ¶gerung zwischen Benutzeraktionen und Dashboard-Updates.
Trichteranalyse
Definieren Sie mehrstufige Conversion-Funnel, um genau zu identifizieren, wo Nutzer in Ihren ProduktablÃ¤ufen abspringen.
Sitzungswiedergabe
Aufzeichnung und Wiedergabe einzelner Benutzersitzungen mit integrierten Datenschutzfunktionen zur Maskierung sensibler Eingabefelder.
Kohorte und Bindung
Gruppieren Sie Nutzer nach gemeinsamen Verhaltensweisen oder Attributen und messen Sie, wie sich das Engagement Ã¼ber ZeitrÃ¤ume hinweg Ã¤ndert.
A/B-Testing
Verfolgen Sie Experimentvarianten direkt in OpenPanel, um die Konversionsauswirkung ohne externe Experimentier-Tools zu messen.
Cookieloses Tracking
Fingerabdruck-freies, cookieloses Event-Tracking hÃ¤lt Ihre Analysen DSGVO-konform, ohne Cookie-Einwilligungsbanner zu erfordern.
Warum Sie OpenPanel auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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