Downtify ist eine selbst gehostete Musik-Download-Anwendung, die die umfangreichen Metadaten von Spotify mit der Audiobibliothek von YouTube verbindet. Fügen Sie einen beliebigen Spotify-Link ein – einen einzelnen Titel, ein Album oder eine ganze Wiedergabeliste – und Downtify ruft das Audio ab und reichert die resultierende Datei automatisch mit Album-Cover, Künstlerinformationen, Titelnummern, Songtexten und Genre-Tags an.

Das Webinterface ist bewusst minimalistisch gehalten: Geben Sie eine URL ein und erhalten Sie eine vollständig getaggte Audiodatei. Heruntergeladene Dateien werden in einem persistenten Volume gespeichert, was die Integration der Sammlung in jeden Medienbibliotheksmanager erleichtert. Desktop-Benachrichtigungen informieren Sie, wenn große Downloads abgeschlossen sind. Self-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Musikbibliothek, ohne auf Streaming-Verfügbarkeit oder Gebühren pro Stream angewiesen zu sein.