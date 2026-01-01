Downtify mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Musik-Downloader, der Audio von YouTube über Spotify-Links herunterlädt und Dateien automatisch mit Metadaten, Album-Cover und Liedtexten versieht.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Downtify
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Downtify erstellen können
Downtify ist eine selbst gehostete Musik-Download-Anwendung, die die umfangreichen Metadaten von Spotify mit der Audiobibliothek von YouTube verbindet. Fügen Sie einen beliebigen Spotify-Link ein – einen einzelnen Titel, ein Album oder eine ganze Wiedergabeliste – und Downtify ruft das Audio ab und reichert die resultierende Datei automatisch mit Album-Cover, Künstlerinformationen, Titelnummern, Songtexten und Genre-Tags an.
Das Webinterface ist bewusst minimalistisch gehalten: Geben Sie eine URL ein und erhalten Sie eine vollständig getaggte Audiodatei. Heruntergeladene Dateien werden in einem persistenten Volume gespeichert, was die Integration der Sammlung in jeden Medienbibliotheksmanager erleichtert. Desktop-Benachrichtigungen informieren Sie, wenn große Downloads abgeschlossen sind. Self-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Musikbibliothek, ohne auf Streaming-Verfügbarkeit oder Gebühren pro Stream angewiesen zu sein.
Wichtige Funktionen von Downtify
Spotify-Link-Downloads
Akzeptiert Spotify-URLs für einzelne Titel, Alben und Playlists und ruft dann automatisch das passende Audio von YouTube ab.
Automatisches Metadaten-Tagging
Bettet Albumcover, Liedtexte, Künstlerdetails, Titelnummern und Genre-Tags in jede heruntergeladene Datei ein, für eine saubere Bibliotheksorganisation.
Unterstützung für Stapel-Wiedergabelisten
Lädt ganze Alben und Playlists in einem einzigen Vorgang herunter, wobei die Warteschlangenverwaltung und die Fortschrittsverfolgung im Hintergrund übernommen werden.
Desktop-Benachrichtigungen
Benachrichtigt Sie, sobald Downloads abgeschlossen sind, damit Sie sich anderen Aufgaben widmen können, während große Mengen verarbeitet werden.
Persistenter Speicher
Speichert alle Downloads auf einem dedizierten Volume, das Container-Neustarts übersteht und sich in externe Medienbibliothek-Tools integrieren lässt.
Warum Sie Downtify auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.