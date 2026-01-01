OpenCloud mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform fÃ¼r Dateisynchronisierung, -freigabe und Zusammenarbeit â€“ eine souverÃ¤ne Alternative zu Nextcloud und Google Drive.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit OpenCloud erstellen kÃ¶nnen
OpenCloud ist eine moderne Open-Source-Plattform fÃ¼r Dateisynchronisierung, -freigabe und Teamzusammenarbeit. In Go fÃ¼r Leistung und einen minimalen Ressourcenverbrauch entwickelt, bietet es ein privates Cloud-Speichererlebnis ohne AbhÃ¤ngigkeit von Drittanbieterdiensten oder Anbieterinfrastruktur. Im Gegensatz zu Ã¤lteren DateisynchronisierungslÃ¶sungen enthÃ¤lt OpenCloud einen integrierten IdentitÃ¤tsanbieter, sodass es als einzelner Container ohne externe Datenbank oder LDAP-Server lÃ¤uft.
Das Self-Hosting von OpenCloud auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollstÃ¤ndige Hoheit Ã¼ber Ihre Dateien und Kollaborationsdaten. Dokumente, Fotos, freigegebene Ordner und Benutzerkonten verbleiben alle auf der Infrastruktur, die Sie kontrollieren â€“ ohne plattformbedingte Speicherbegrenzungen und ohne Abonnement, das an Ihren Datenzugriff gebunden ist.
Wichtige Funktionen von OpenCloud
Einzelcontainer-Bereitstellung
Integrierte IdentitÃ¤tsverwaltung bedeutet, dass OpenCloud als ein Container bereitgestellt wird, ohne dass eine externe Datenbank oder ein LDAP-Server erforderlich ist.
Dateisynchronisierung und Freigabe
Synchronisieren Sie Dateien zwischen Desktop- und mobilen Clients und teilen Sie Ordner oder einzelne Dateien mit detaillierter Berechtigungssteuerung.
WebDAV- und CalDAV-Zugriff
Binden Sie Ihren Speicher als Netzlaufwerk Ã¼ber WebDAV ein und verwalten Sie Kalender und Kontakte Ã¼ber CalDAV- und CardDAV-Protokolle.
Desktop- und Mobile-Clients
Offizielle Synchronisations-Clients fÃ¼r Windows, macOS, Linux, iOS und Android halten Dateien auf all Ihren GerÃ¤ten verfÃ¼gbar.
Collabora Office-Integration
FÃ¼gen Sie Collabora Online hinzu, um die browserbasierte Bearbeitung von Dokumenten, Tabellen und PrÃ¤sentationen zu ermÃ¶glichen, ohne Ihren Dateimanager zu verlassen.
Feingranulare Passwort-Richtlinien
Setzen Sie MindestlÃ¤nge, Zeichenklassenanforderungen und eine Liste verbotener PasswÃ¶rter durch, um die Sicherheitsstandards der Organisation zu erfÃ¼llen.
Warum Sie OpenCloud auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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