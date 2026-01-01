Bis zu 69 % Rabatt auf Dagu

Moderner DAG-basierter Workflow-Scheduler mit einer Weboberfläche zur Verwaltung von Cron-Jobs und Aufgaben-Pipelines.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Dagu erstellen können

Dagu ist ein leistungsstarker Open-Source-Workflow-Scheduler, der traditionelle Cron-Jobs durch gerichtete azyklische Graphen (DAG)-Pipelines ersetzt, die über eine übersichtliche Weboberfläche verwaltet werden. Definieren Sie Workflows in einfachen YAML-Dateien mit Schritten, die Shell-Befehle, Docker-Container, HTTP-Anfragen, SQL-Abfragen und mehr ausführen können – alles mit integrierten Abhängigkeitsketten, Wiederholungsversuchen und bedingter Logik.

Das Selbst-Hosting von Dagu auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen einen Single-Binary-Scheduler ohne Datenbankabhängigkeiten. Dateibasierter Speicher hält die Dinge einfach, während die Web-Benutzeroberfläche Echtzeit-Ausführungsüberwachung, Protokollanzeige und manuelle Auslösersteuerungen bietet. Diese Bereitstellung umfasst eine integrierte Authentifizierung und persistenten Speicher für Workflow-Definitionen und den Ausführungsverlauf.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Dagu

DAG-Workflow-Editor

Definieren Sie Aufgabenabhängigkeiten als gerichtete azyklische Graphen in YAML mit paralleler Ausführung, bedingter Verzweigung und Wiederholungslogik.

Integrierte Schritttypen

Führen Sie Shell-Befehle, Docker-Container, HTTP-Anfragen, SQL-Abfragen, SSH-Befehle und S3-Operationen als native Schritttypen aus.

Echtzeit-Überwachung

Verfolgen Sie den Fortschritt der Workflow-Ausführung in Echtzeit über die Web-UI mit Schrittstatus, Protokollen und Zeitinformationen.

Cron-Planung

Workflows mit Cron-Ausdrücken planen und alle geplanten Jobs von einem einzigen Dashboard aus verwalten.

KI-Agentenintegration

Führen Sie KI-Codierungsagenten wie Claude Code, Codex und Copilot als Workflow-Schritte mit integrierter Harness-Unterstützung aus.

Warum Sie Dagu auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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