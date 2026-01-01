XWiki ist eine Open-Source-Enterprise-Wiki-Plattform, die Ã¼ber statische Dokumentation hinausgeht. Ihr strukturiertes Seitenmodell organisiert Inhalte in hierarchische Bereiche und Seiten, wÃ¤hrend eine eingebaute Skript-Engine es Teams ermÃ¶glicht, dynamische Dashboards und benutzerdefinierte Intranet-Anwendungen direkt auf Wiki-Seiten zu erstellen. Mit Ã¼ber 900 Erweiterungen und einem integrierten â€žApp Within Minutesâ€œ-Assistenten kÃ¶nnen Teams XWiki in eine maÃŸgeschneiderte Wissensdatenbank, ein Problemverfolgungssystem oder einen Projektarbeitsbereich verwandeln, ohne bei Null anfangen zu mÃ¼ssen.

Das Self-Hosting von XWiki auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt alle Dokumentationen, internen Prozesse und das Unternehmenswissen unter Ihrer direkten Kontrolle â€“ keine Pro-Benutzer-GebÃ¼hren, keine Herstellerbindung und keine Daten, die Ihre Infrastruktur verlassen. Diese Vorlage kombiniert XWiki mit einer PostgreSQL-Datenbank fÃ¼r zuverlÃ¤ssigen, produktionsreifen Speicher.