SmokePing ist ein langjähriger Latenzmonitor, der Ziele in regelmäßigen Abständen abfragt und die Ergebnisse als rauchige RRD-Diagramme darstellt, wobei das Farbband um den Median Jitter und Paketverlust auf einen Blick visualisiert. Entwickelt von Tobias Oetiker (dem Autor von MRTG und RRDtool), ist es seit über zwanzig Jahren das De-facto-Tool zur Netzwerk-Erreichbarkeit für ISPs, Hosting-Anbieter und Heimlabore.

Das Selbst-Hosting von SmokePing auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen einen permanenten Beobachtungspunkt, um zu messen, wie ein fester Standort den Rest des Internets sieht – nützlich zur Diagnose von ISP-Problemen, zum Vergleich von Transit-Anbietern, zur Überwachung der SLA-Konformität für entfernte Standorte und zur Führung einer langfristigen Aufzeichnung der Erreichbarkeit Ihrer Dienste. Die Bereitstellung umfasst persistente Volumes sowohl für die Konfiguration als auch für die historische RRD-Datenbank.