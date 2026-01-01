SmokePing mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Langzeit-Latenz- und Paketverlust-Monitor, der Netzwerk-Jitter und Erreichbarkeit als rauchige RRD-Diagramme visualisiert.
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Was Sie mit SmokePing erstellen können
SmokePing ist ein langjähriger Latenzmonitor, der Ziele in regelmäßigen Abständen abfragt und die Ergebnisse als rauchige RRD-Diagramme darstellt, wobei das Farbband um den Median Jitter und Paketverlust auf einen Blick visualisiert. Entwickelt von Tobias Oetiker (dem Autor von MRTG und RRDtool), ist es seit über zwanzig Jahren das De-facto-Tool zur Netzwerk-Erreichbarkeit für ISPs, Hosting-Anbieter und Heimlabore.
Das Selbst-Hosting von SmokePing auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen einen permanenten Beobachtungspunkt, um zu messen, wie ein fester Standort den Rest des Internets sieht – nützlich zur Diagnose von ISP-Problemen, zum Vergleich von Transit-Anbietern, zur Überwachung der SLA-Konformität für entfernte Standorte und zur Führung einer langfristigen Aufzeichnung der Erreichbarkeit Ihrer Dienste. Die Bereitstellung umfasst persistente Volumes sowohl für die Konfiguration als auch für die historische RRD-Datenbank.
Wichtige Funktionen von SmokePing
Smokey RRD-Graphen
Medianlatenz mit einem farbigen Band darstellen, das Varianz und Paketverlust in einem Bild zeigt, wodurch Jitter und Brownouts sofort sichtbar werden.
Mehrere Sondentypen
Kombinieren Sie ICMP-Ping-, TCP-Ping-, DNS-, HTTP-, FPing- und Curl-Probes in einer Instanz, um Netzwerkpfade und die Erreichbarkeit von Anwendungen gemeinsam zu überwachen.
Hierarchische Ziele
Gruppieren Sie Ziele in baumstrukturierte Abschnitte, damit Dashboards lesbar bleiben, wenn Sie viele Hosts über Regionen, Standorte oder Anbieter hinweg überwachen.
Schwellenwertbenachrichtigungen
E-Mail- oder skriptbasierte Benachrichtigungen auslösen, wenn ein Ziel konfigurierbare Verlust- oder Latenzschwellenwerte über einen längeren Zeitraum überschreitet.
Master-/Slave-Sonden
Betreiben Sie zusätzliche SmokePing-Knoten als Slaves an entfernten Standorten und aggregieren Sie deren Ergebnisse in der Master-UI für die Überwachung mehrerer Standorte.
Langzeitaufbewahrung
Round-Robin-RRD-Datenbanken pflegen tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Ansichten mit konstantem Speicherplatzverbrauch, ideal zum Erkennen langfristiger Verschlechterungen.
Warum Sie SmokePing auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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