Bis zu 69 % Rabatt auf Hoop

Deploy Hoop in one click installation.

Open-source infrastructure access gateway with AI-powered data masking, audit trails, and just-in-time access reviews.

30 Tage Geld-zurÃ¼ck-Garantie
Automatische wÃ¶chentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wÃ¤hlbar
5,49â‚¬/Mon.
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69 % Rabatt
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 11,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
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KVM 2
21,99â‚¬
7,79â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 14,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 27,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
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KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/Mon.
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VerlÃ¤ngerungspreis: 49,99 â‚¬/Mon. fÃ¼r 2 Jahre. Jederzeit kÃ¼ndbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Ã–ffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Hoop erstellen kÃ¶nnen

Hoop is an open-source access gateway that intercepts connections between users and infrastructure â€” databases, servers, and APIs â€” automatically masking sensitive data and enforcing access policies at the protocol layer with sub-5ms latency. It combines AI-powered PII detection via Microsoft Presidio, comprehensive audit trails, and just-in-time approval workflows through Slack or Microsoft Teams, enabling zero standing privileges without disrupting developer workflows.

Self-hosting Hoop on your VPS means audit logs, session recordings, and data masking rules stay entirely on your infrastructure, satisfying data residency requirements for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS while eliminating the cost of managed security platforms.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Hoop

AI Data Masking

Automatically detects and masks PII, credit cards, and SSNs at the protocol layer with sub-5ms latency and no query performance impact.

Just-in-Time Reviews

Request production access and receive real-time approval notifications via Slack or Microsoft Teams for zero standing privileges.

Full Audit Trails

Session recording and comprehensive logs provide complete visibility for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS compliance requirements.

Multi-Protocol Support

Proxy connections to PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, MSSQL, SSH, Kubernetes, and HTTP APIs through a single gateway.

Query Guardrails

Block dangerous operations like DROP TABLE or DELETE without WHERE clauses before they execute on production databases.

Warum Sie Hoop auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und fÃ¼hren Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, Ã¼berwachen und stellen Sie Projekte mÃ¼helos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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