Statistiken für Strava mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostetes persönliches Sportanalyse-Dashboard, das Ihre Strava-Aktivitäten in detaillierte Statistiken, Diagramme und Heatmaps umwandelt.
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Was Sie mit Statistics for Strava erstellen können
Statistics for Strava ist ein selbst gehostetes Analyse-Dashboard, das Ihre vollständige Strava-Aktivitätshistorie abruft und diese als interaktive Diagramme, geografische Heatmaps, Berichte zur Ausrüstungsnutzung, Segmentanalysen und jährliche Übersichten darstellt – alles lokal auf Ihrem eigenen Server gespeichert. Im Gegensatz zur offiziellen Strava-App verliert es niemals historische Daten hinter einer Paywall und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre sportlichen Aufzeichnungen.
Die Einrichtung erfordert eine Strava-API-Anwendung (kostenlos zu erstellen) und einen einmaligen OAuth-Autorisierungsfluss, um einen Refresh-Token zu generieren. Nach der Verbindung importiert der Hintergrund-Daemon automatisch neue Aktivitäten und hält Ihr Dashboard aktuell. Zur Nutzung dieser Anwendung ist ein Strava-Konto erforderlich.
Wichtige Funktionen von Statistics for Strava
Aktivitätsanalyse-Dashboard
Umfassende Statistiken mit interaktiven Diagrammen, die Gesamtwerte, Trends, persönliche Bestleistungen und Trainingsbelastung über alle Aktivitätstypen hinweg abdecken.
Geografische Heatmap
Visualisieren Sie Aktivitätsschwerpunkte auf einer geografischen Heatmap, die alle aufgezeichneten Routen darstellt, um Ihre bevorzugten Trainingsbereiche aufzuzeigen.
Ausrüstungs- und Wartungsverfolgung
Überwachung von Distanz und Nutzungsstunden für Fahrräder, Schuhe und Ausrüstung mit Wartungsplanung, um den Wartungsbedarf der Ausrüstung zu erkennen.
Segmentverlauf und Bemühungen
Durchsuchen Sie alle Ihre Strava-Segment-Leistungen, persönlichen Bestleistungen und Ihre Entwicklung im Zeitverlauf für jedes Segment, das Sie gefahren oder gelaufen sind.
Strava Rückblick
Ein jährlicher Jahresrückblick, der Ihre größten Erfolge, längsten Aktivitäten und Fitness-Meilensteine des Jahres hervorhebt.
KI Workout-Assistent
Optionale KI-gestützte Analyse Ihrer Trainingsdaten mit Einblicken und Vorschlägen, verbindbar mit OpenAI, Anthropic oder einem lokalen Ollama-Modell.
Warum Sie Statistics for Strava auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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