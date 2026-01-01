Bis zu 69 % Rabatt auf Statistics for Strava

Statistiken für Strava mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Selbst gehostetes persönliches Sportanalyse-Dashboard, das Ihre Strava-Aktivitäten in detaillierte Statistiken, Diagramme und Heatmaps umwandelt.

30 Tage Geld-zurück-Garantie
Automatische wöchentliche Backups inklusive
Serverstandort Deutschland/EU wählbar
5,49/Mon.
Plan wählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Statistiken für Strava mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für Statistics for Strava

69 % Rabatt
KVM 1
17,99
5,49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99
5,49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis: 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate der Laufzeit.

Was Sie mit Statistics for Strava erstellen können

Statistics for Strava ist ein selbst gehostetes Analyse-Dashboard, das Ihre vollständige Strava-Aktivitätshistorie abruft und diese als interaktive Diagramme, geografische Heatmaps, Berichte zur Ausrüstungsnutzung, Segmentanalysen und jährliche Übersichten darstellt – alles lokal auf Ihrem eigenen Server gespeichert. Im Gegensatz zur offiziellen Strava-App verliert es niemals historische Daten hinter einer Paywall und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre sportlichen Aufzeichnungen.

Die Einrichtung erfordert eine Strava-API-Anwendung (kostenlos zu erstellen) und einen einmaligen OAuth-Autorisierungsfluss, um einen Refresh-Token zu generieren. Nach der Verbindung importiert der Hintergrund-Daemon automatisch neue Aktivitäten und hält Ihr Dashboard aktuell. Zur Nutzung dieser Anwendung ist ein Strava-Konto erforderlich.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Statistics for Strava

Aktivitätsanalyse-Dashboard

Umfassende Statistiken mit interaktiven Diagrammen, die Gesamtwerte, Trends, persönliche Bestleistungen und Trainingsbelastung über alle Aktivitätstypen hinweg abdecken.

Geografische Heatmap

Visualisieren Sie Aktivitätsschwerpunkte auf einer geografischen Heatmap, die alle aufgezeichneten Routen darstellt, um Ihre bevorzugten Trainingsbereiche aufzuzeigen.

Ausrüstungs- und Wartungsverfolgung

Überwachung von Distanz und Nutzungsstunden für Fahrräder, Schuhe und Ausrüstung mit Wartungsplanung, um den Wartungsbedarf der Ausrüstung zu erkennen.

Segmentverlauf und Bemühungen

Durchsuchen Sie alle Ihre Strava-Segment-Leistungen, persönlichen Bestleistungen und Ihre Entwicklung im Zeitverlauf für jedes Segment, das Sie gefahren oder gelaufen sind.

Strava Rückblick

Ein jährlicher Jahresrückblick, der Ihre größten Erfolge, längsten Aktivitäten und Fitness-Meilensteine des Jahres hervorhebt.

KI Workout-Assistent

Optionale KI-gestützte Analyse Ihrer Trainingsdaten mit Einblicken und Vorschlägen, verbindbar mit OpenAI, Anthropic oder einem lokalen Ollama-Modell.

Warum Sie Statistics for Strava auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal starten. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums, z. B. in Deutschland. Wir verfügen über Rechenzentren in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien.
Loslegen
Lokal starten. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Plausible Analytics

Plausible Analytics

Plausible ist eine schlanke, datenschutzfreundliche Google Analytics-Alternative

Auswählen
Ackee

Ackee

Ackee ist ein selbstgehostetes Node.js Analyse-Tool für datenschutzorientiertes Website-Tracking.

Auswählen
Apache DevLake

Apache DevLake

Open-Source DORA-Metriken und Analyseplattform für Entwicklungsteams

Auswählen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.