Statistics for Strava ist ein selbst gehostetes Analyse-Dashboard, das Ihre vollständige Strava-Aktivitätshistorie abruft und diese als interaktive Diagramme, geografische Heatmaps, Berichte zur Ausrüstungsnutzung, Segmentanalysen und jährliche Übersichten darstellt – alles lokal auf Ihrem eigenen Server gespeichert. Im Gegensatz zur offiziellen Strava-App verliert es niemals historische Daten hinter einer Paywall und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre sportlichen Aufzeichnungen.

Die Einrichtung erfordert eine Strava-API-Anwendung (kostenlos zu erstellen) und einen einmaligen OAuth-Autorisierungsfluss, um einen Refresh-Token zu generieren. Nach der Verbindung importiert der Hintergrund-Daemon automatisch neue Aktivitäten und hält Ihr Dashboard aktuell. Zur Nutzung dieser Anwendung ist ein Strava-Konto erforderlich.