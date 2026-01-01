New API ist ein Open-Source LLM-Gateway, das einen einzigen Zugangspunkt für OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini und Dutzende anderer KI-Anbieter bietet. Es zentralisiert die API-Schlüsselverwaltung, setzt Nutzungsquoten durch, verfolgt Kosten pro Benutzer oder Team und ermöglicht Failover und Lastverteilung über Anbieter hinweg – alles über ein Web-Dashboard.

Das Selbst-Hosting von New API auf Ihrem VPS hält sensible KI-Zugangsdaten und Nutzungsdaten unter Ihrer Kontrolle, eliminiert Gateway-Gebühren pro Anfrage und gibt Ihnen die Flexibilität, Anbieter hinzuzufügen oder zu wechseln, ohne Ihren Anwendungscode ändern zu müssen.