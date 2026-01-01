Neue API mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Einheitliches LLM-Gateway zur Verwaltung mehrerer KI-Anbieter mit Nutzungsverfolgung, Zugriffskontrolle und Lastverteilung.
Wählen Sie einen VPS-Plan für New API
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit New API erstellen können
New API ist ein Open-Source LLM-Gateway, das einen einzigen Zugangspunkt für OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini und Dutzende anderer KI-Anbieter bietet. Es zentralisiert die API-Schlüsselverwaltung, setzt Nutzungsquoten durch, verfolgt Kosten pro Benutzer oder Team und ermöglicht Failover und Lastverteilung über Anbieter hinweg – alles über ein Web-Dashboard.
Das Selbst-Hosting von New API auf Ihrem VPS hält sensible KI-Zugangsdaten und Nutzungsdaten unter Ihrer Kontrolle, eliminiert Gateway-Gebühren pro Anfrage und gibt Ihnen die Flexibilität, Anbieter hinzuzufügen oder zu wechseln, ohne Ihren Anwendungscode ändern zu müssen.
Wichtige Funktionen von New API
Vereinheitlichtes Anbieter-Gateway
Leiten Sie Anfragen an OpenAI, Claude, Gemini und andere LLMs über einen einzigen Endpunkt weiter und wechseln Sie dabei Anbieter, ohne Ihren Anwendungscode zu ändern.
Nutzungsverfolgung und Kontingente
Überwachen Sie den Token-Verbrauch und die Kosten pro Benutzer, Team oder Projekt und legen Sie harte Limits fest, um unerwartete KI-Ausgaben in Ihrer Organisation zu verhindern.
Lastverteilung und Failover
Verteilen Sie Anfragen über mehrere Anbieterkanäle und greifen Sie automatisch auf Alternativen zurück, wenn ein Anbieter nicht verfügbar ist, um die Verfügbarkeit zu maximieren.
Token-basierte Zugriffskontrolle
Stellen Sie API-Tokens für Teams und Anwendungen aus, ohne Ihre tatsächlichen Anbieter-Zugangsdaten preiszugeben, wobei Geheimnisse zentralisiert und jederzeit widerrufbar bleiben.
Web-Dashboard
Verwalten Sie Kanäle, Benutzer und Kontingente über eine integrierte Weboberfläche mit Echtzeit-Nutzungsprotokollen und Verbrauchsanalysen.
Warum Sie New API auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.