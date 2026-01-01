Duck DNS ist ein kostenloser dynamischer DNS-Dienst, dem Millionen von Home-Lab-Nutzern und Selbsthostern vertrauen, um zuverlässigen Zugriff auf Server und Geräte hinter privaten Internetverbindungen zu gewährleisten. Die meisten ISPs weisen wechselnde IP-Adressen zu, aber Duck DNS löst dieses Problem, indem es Ihre öffentliche IP kontinuierlich überwacht und Ihre gewählte Subdomain in dem Moment aktualisiert, in dem sie sich ändert – und das alles kostenlos.

Diese Vorlage führt den offiziellen Duck DNS Client-Container im Host-Netzwerkmodus aus, wodurch eine genaue IP-Sichtbarkeit gewährleistet wird. Die Konfiguration bleibt über Neustarts hinweg erhalten, sodass Ihre Subdomain- und Token-Einstellungen niemals verloren gehen. Egal, ob Sie stabilen Zugriff auf einen Heimserver, ein Raspberry-Pi-Projekt oder eine selbst gehostete VPS-Anwendung benötigen, Duck DNS macht es überflüssig, für eine statische IP oder einen kommerziellen DDNS-Dienst zu bezahlen.