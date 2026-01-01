Locust ist ein Open-Source-Lasttest-Tool auf Python-Basis, das Entwicklungsteams ermöglicht, Nutzerverhalten in einfachem Python-Code zu definieren und Millionen gleichzeitiger Anfragen gegen jedes HTTP- oder benutzerdefinierte Protokollziel erneut abzuspielen. Im Gegensatz zu GUI-zentrierten Tools sind Locust-Szenarien versionskontrollierte Skripte, was Tests einfach zu überprüfen, zu parametrisieren und in CI/CD-Pipelines zu integrieren macht.

Die integrierte Web-UI zeigt den Live-Durchsatz, Antwortzeit-Perzentile und Fehlerraten, während die Tests laufen, und ermöglicht es Ihnen, Benutzer in Echtzeit ohne Neustart hoch- oder herunterzufahren. Das Selbst-Hosting von Locust auf Ihrem VPS hält Testverkehr und Anmeldeinformationen von der SaaS-Infrastruktur Dritter fern und ermöglicht es Ihnen, den Lastgenerator nahe am Zielsystem zu platzieren, um künstliche Netzwerklatenz zu minimieren.