Papermerge ist ein Open-Source-Dokumentenmanagementsystem, das entwickelt wurde, um physische Unterlagen in ein durchsuchbares, organisiertes digitales Archiv zu verwandeln. Laden Sie PDFs oder gescannte Bilder hoch und Papermerge extrahiert automatisch Text mittels OCR, wodurch jede Rechnung, jeder Vertrag und jede Quittung sofort anhand des Inhalts auffindbar wird. Tag-basierte Organisation, Ordnerhierarchien und benutzerdefinierte Metadatenfelder geben Ihnen eine feingranulare Kontrolle darüber, wie Dokumente strukturiert und abgerufen werden. Mehrbenutzerunterstützung mit rollenbasierten Berechtigungen macht es gleichermaßen geeignet für kleine Unternehmen und professionelle Praxen.

Das Selbst-Hosting von Papermerge auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass sensible Finanzunterlagen, Rechtsdokumente und persönliche Dateien Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Sie vermeiden monatliche Cloud-Speichergebühren, während Sie unbegrenzte Dokumentenkapazität, die Möglichkeit, benutzerdefinierte Aufbewahrungsrichtlinien durchzusetzen, und die Flexibilität erhalten, sich über die REST-API von Papermerge in bestehende Workflows zu integrieren.