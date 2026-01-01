Papermerge mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Dokumentenmanagementsystem mit automatischer OCR, Volltextsuche und tag-basierter Organisation für all Ihre gescannten Unterlagen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Papermerge erstellen können
Papermerge ist ein Open-Source-Dokumentenmanagementsystem, das entwickelt wurde, um physische Unterlagen in ein durchsuchbares, organisiertes digitales Archiv zu verwandeln. Laden Sie PDFs oder gescannte Bilder hoch und Papermerge extrahiert automatisch Text mittels OCR, wodurch jede Rechnung, jeder Vertrag und jede Quittung sofort anhand des Inhalts auffindbar wird. Tag-basierte Organisation, Ordnerhierarchien und benutzerdefinierte Metadatenfelder geben Ihnen eine feingranulare Kontrolle darüber, wie Dokumente strukturiert und abgerufen werden. Mehrbenutzerunterstützung mit rollenbasierten Berechtigungen macht es gleichermaßen geeignet für kleine Unternehmen und professionelle Praxen.
Das Selbst-Hosting von Papermerge auf Ihrem eigenen VPS bedeutet, dass sensible Finanzunterlagen, Rechtsdokumente und persönliche Dateien Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Sie vermeiden monatliche Cloud-Speichergebühren, während Sie unbegrenzte Dokumentenkapazität, die Möglichkeit, benutzerdefinierte Aufbewahrungsrichtlinien durchzusetzen, und die Flexibilität erhalten, sich über die REST-API von Papermerge in bestehende Workflows zu integrieren.
Wichtige Funktionen von Papermerge
Automatische OCR-Extraktion
Papermerge extrahiert beim Hochladen automatisch durchsuchbaren Text aus PDFs und gescannten Bildern und verwandelt so einen Stapel gescannter Unterlagen in eine abfragbare Datenbank.
Volltextsuche
Durchsuchen Sie den gesamten Inhalt und die Metadaten jedes Dokuments in Ihrem Archiv, mit Filtern nach Datum, Tags und benutzerdefinierten Feldern für einen punktgenauen Abruf.
Tag- und Ordner-Organisation
Kombinieren Sie Ordnerhierarchien mit flexiblen Tags und benutzerdefinierten Metadatenfeldern, um eine Organisationsstruktur aufzubauen, die der tatsächlichen Arbeitsweise Ihres Unternehmens entspricht.
Mehrbenutzerberechtigungen
Rollenbasierte Zugriffssteuerung ermöglicht Teams, ein einziges Dokumentenarchiv zu teilen, während sensible Dateien nur für autorisierte Benutzer sichtbar bleiben.
PDF-Seitenoperationen
Führen Sie PDF-Seiten direkt in Papermerge zusammen, teilen Sie sie auf und ordnen Sie sie neu an, wodurch die Notwendigkeit eines separaten PDF-Editors beim Bereinigen gescannter Dokumente entfällt.
Warum Sie Papermerge auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.