Overseerr mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Tool zur Verwaltung von Medienanfragen und zur Entdeckung für Plex mit TMDb-gestütztem Browsing, Genehmigungsworkflows und automatischer Sonarr- und Radarr-Integration.
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Was Sie mit Overseerr erstellen können
Overseerr ist das führende Open-Source-Tool zur Verwaltung von Medienanfragen für Plex-Serverbetreiber. Nutzer durchsuchen eine beeindruckende, TMDb-gestützte Oberfläche, um Filme oder TV-Sendungen zu entdecken und anzufragen; Administratoren überprüfen und genehmigen diese Anfragen, die dann automatisch über Sonarr und Radarr erfüllt werden. Die Plex-Authentifizierung bietet nahtloses Single Sign-On, und der Bibliotheksscanner verhindert doppelte Downloads, indem er abgleicht, was bereits verfügbar ist.
Das Selbst-Hosting von Overseerr auf Ihrem VPS bietet Ihrer Plex-Community ein ausgefeiltes, stets zugängliches Portal, ohne Backend-Automatisierungstools offenzulegen. Dedizierte Ressourcen gewährleisten eine schnelle Medienentdeckung mit hochauflösenden Artworks, während persistenter Speicher die Anfragehistorie, Benutzerkonten und Integrationseinstellungen über Neustarts und Updates hinweg schützt.
Wichtige Funktionen von Overseerr
Plex Single Sign-On
Benutzer authentifizieren sich mit ihren Plex-Konten und Berechtigungen werden automatisch synchronisiert, sodass keine separate Benutzerverwaltungsebene gepflegt werden muss.
Sonarr- und Radarr-Integration
Genehmigte Anfragen werden direkt an Sonarr oder Radarr für den automatischen Download und die Bibliotheksbereitstellung weitergeleitet, wodurch der Prozess ohne manuelles Eingreifen abgeschlossen wird.
TMDb Entdeckungs-Schnittstelle
Ein visuell ansprechendes Surferlebnis, betrieben von The Movie Database, ermöglicht es Nutzern, angesagte, beliebte und empfohlene Inhalte zu entdecken, bevor sie Anfragen stellen.
Workflow zur Antragsgenehmigung
Administratoren überprüfen ausstehende Anfragen über ein intuitives Dashboard mit der Möglichkeit, diese zu genehmigen, abzulehnen oder benutzerbezogene Kontingente festzulegen, um die Speicherkapazität zu verwalten.
Mehrkanal-Benachrichtigungen
Hält Benutzer über den Anfragestatus via Discord, Telegram, Slack, E-Mail, Webhooks, Pushover und mehr auf dem Laufenden, wobei jeder Kanal unabhängig konfigurierbar ist.
Warum Sie Overseerr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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