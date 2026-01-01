Jitsu ist eine Open-Source-Kunden-Datenplattform, die fÃ¼r Ingenieure als selbst gehostete Alternative zu Segment entwickelt wurde. Sie erfasst Produkt- und Website-Ereignisse Ã¼ber native SDKs, verarbeitet sie mit serverlosen JavaScript-Funktionen und leitet die Ergebnisse mit einer Latenzzeit von unter einer Sekunde an Data Warehouses, Marketing-Tools und benutzerdefinierte HTTP-Endpunkte weiter.

Das Selbst-Hosting von Jitsu auf Ihrem VPS hÃ¤lt jede Ereignis-Nutzlast, Kunden-ID und Pipeline-Konfiguration auf Ihrer eigenen Infrastruktur â€“ keine ereignisbasierte Preisgestaltung, keine MTU-Limits und keine Anbieterbindung. Diese Bereitstellung bÃ¼ndelt Jitsus vollstÃ¤ndige Ereignis-Pipeline (Konsole, Ingest, Rotor und Bulker) zusammen mit PostgreSQL, ClickHouse, MongoDB und Redpanda und bietet Ihnen eine produktionsreife CDP in einem einzigen Compose-Stack.