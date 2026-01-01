Centrifugo ist ein Open-Source, sprachenunabhängiger Echtzeit-Nachrichtenserver, der Sofortnachrichten über WebSocket, HTTP-Streaming, Server-Sent Events, WebTransport und gRPC an verbundene Benutzer liefert. Jedes Backend – unabhängig von Sprache oder Framework – kann Nachrichten über eine einfache HTTP- oder gRPC-API veröffentlichen, was es einfach macht, bestehenden Anwendungen Echtzeit-Funktionen hinzuzufügen, ohne sie neu schreiben zu müssen.

Das Selbst-Hosten von Centrifugo auf Ihrem VPS eliminiert Gebühren pro Nachricht und pro Verbindung, die von kommerziellen Echtzeitdiensten wie Pusher oder Ably erhoben werden, während es Ihnen die volle Kontrolle über Skalierung, Datenrouting und Sicherheitskonfiguration gibt.