Damselfly mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Serverbasiertes Fotomanagement mit gerätebasierter Gesichtserkennung, Objekterkennung und Volltext-Metadatensuche.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Damselfly erstellen können
Damselfly ist eine serverbasierte Fotoverwaltungsanwendung, die für sehr große Bibliotheken entwickelt wurde. Sie indiziert einen übergeordneten Bilderordner, erstellt im Hintergrund Miniaturansichten und ermöglicht die Suche nach IPTC-Schlagwort-Tags, Ordnernamen, EXIF-Metadaten, Gesichtern und erkannten Objekten über eine schnelle Blazor WebAssembly Benutzeroberfläche. Gesichtserkennung und Objekterkennung laufen lokal und offline, ohne SaaS-Abhängigkeit.
Das Selbst-Hosting von Damselfly auf Ihrem eigenen VPS hält Fotometadaten, Gesichtsvektoren und die Bibliotheksstruktur innerhalb einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt bei einem öffentlichen Fotodienst. Die Plattform verarbeitet über 500.000 Bildkataloge mit Suchvorgängen in unter einer Sekunde, unterstützt Mehrbenutzerkonten mit rollenbasierten Berechtigungen und lässt sich mit dem Damselfly Desktop-Client für Bearbeitungs-Workflows mit Laptop-Synchronisierung koppeln.
Wichtige Funktionen von Damselfly
Lokale Gesichtserkennung
Führt Gesichtserkennung und -identifizierung ausschließlich auf dem Server durch, ohne Abhängigkeit von Drittanbieter-APIs, und gruppiert Fotos nach erkannten Personen für Workflows zur Personensuche.
Objekterkennung
Erkennt Objekte, Szenen und Bildfarben in Ihrer Bibliothek, sodass eine Suche nach „Hund“ oder „Strand“ passende Fotos liefert, selbst ohne manuelle Verschlagwortung.
IPTC-Schlüsselwort-Verschlagwortung
Schnelle, zerstörungsfreie EXIF/IPTC-Keyword-Updates via ExifTool — JPEGs werden bei Tag-Änderungen nicht neu kodiert, wodurch die Originalqualität erhalten bleibt.
Volltext-Metadaten-Suche
Sekundenschnelle Suche durch Hunderttausende von Bildern nach Tag, Ordner, Dateiname, Kamera, Objektiv, Datumsbereich, Ausrichtung und vielem mehr.
Auswahlkorb
Speichern Sie Bilder aus Suchergebnissen in einem persistenten Warenkorb, laden Sie sie dann herunter, exportieren sie mit Wasserzeichen oder synchronisieren sie mit einem Desktop mit dem Damselfly-Client.
Warum Sie Damselfly auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.