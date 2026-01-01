Damselfly ist eine serverbasierte Fotoverwaltungsanwendung, die für sehr große Bibliotheken entwickelt wurde. Sie indiziert einen übergeordneten Bilderordner, erstellt im Hintergrund Miniaturansichten und ermöglicht die Suche nach IPTC-Schlagwort-Tags, Ordnernamen, EXIF-Metadaten, Gesichtern und erkannten Objekten über eine schnelle Blazor WebAssembly Benutzeroberfläche. Gesichtserkennung und Objekterkennung laufen lokal und offline, ohne SaaS-Abhängigkeit.

Das Selbst-Hosting von Damselfly auf Ihrem eigenen VPS hält Fotometadaten, Gesichtsvektoren und die Bibliotheksstruktur innerhalb einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt bei einem öffentlichen Fotodienst. Die Plattform verarbeitet über 500.000 Bildkataloge mit Suchvorgängen in unter einer Sekunde, unterstützt Mehrbenutzerkonten mit rollenbasierten Berechtigungen und lässt sich mit dem Damselfly Desktop-Client für Bearbeitungs-Workflows mit Laptop-Synchronisierung koppeln.