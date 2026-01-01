Deluge ist ein funktionsreicher, leichter BitTorrent-Client, der auf der libtorrent-Bibliothek basiert und alle wesentlichen Torrent-Verwaltungsfunktionen über eine übersichtliche, browserbasierte Oberfläche bietet. Er unterstützt Protokollverschlüsselung, DHT, Peer-Austausch, Proxy-Routing, Geschwindigkeitskontrollen und ein Plugin-Ökosystem – was ihn zu einer zuverlässigen Wahl sowohl für gelegentliche Downloads als auch für fortgeschrittene Medienautomatisierungs-Setups macht.

Die Bereitstellung von Deluge auf einem VPS bietet dedizierte Bandbreite für kontinuierliches Seeden und Herunterladen, ohne Ihre Heim-Internetverbindung oder Datenlimits zu beanspruchen. Die ständig aktive Umgebung sorgt für gute Ratios auf privaten Trackern, integriert sich nahtlos in Automatisierungstools wie Sonarr und Radarr und isoliert Ihre Torrent-Aktivitäten auf einer dedizierten Infrastruktur mit einer statischen IP-Adresse.