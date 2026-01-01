Deluge mit 1 Klick bereitstellen.
Schlanker BitTorrent-Client mit Weboberfläche, Plugin-Unterstützung und nahtloser Integration der Medienautomatisierung.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Deluge erstellen können
Deluge ist ein funktionsreicher, leichter BitTorrent-Client, der auf der libtorrent-Bibliothek basiert und alle wesentlichen Torrent-Verwaltungsfunktionen über eine übersichtliche, browserbasierte Oberfläche bietet. Er unterstützt Protokollverschlüsselung, DHT, Peer-Austausch, Proxy-Routing, Geschwindigkeitskontrollen und ein Plugin-Ökosystem – was ihn zu einer zuverlässigen Wahl sowohl für gelegentliche Downloads als auch für fortgeschrittene Medienautomatisierungs-Setups macht.
Die Bereitstellung von Deluge auf einem VPS bietet dedizierte Bandbreite für kontinuierliches Seeden und Herunterladen, ohne Ihre Heim-Internetverbindung oder Datenlimits zu beanspruchen. Die ständig aktive Umgebung sorgt für gute Ratios auf privaten Trackern, integriert sich nahtlos in Automatisierungstools wie Sonarr und Radarr und isoliert Ihre Torrent-Aktivitäten auf einer dedizierten Infrastruktur mit einer statischen IP-Adresse.
Wichtige Funktionen von Deluge
Browserbasierte Oberfläche
Verwalten Sie alle Torrents von jedem Gerät aus über eine responsive Web-Benutzeroberfläche, ohne einen Desktop-Client zu installieren oder direkten Serverzugriff aufrechtzuerhalten.
Medienautomatisierungs-Integration
Integriert sich nativ mit Sonarr, Radarr und Lidarr für den automatisierten Download von Inhalten, die Umbenennung und die Organisation der Bibliothek.
Protokollverschlüsselung
Verschlüsselt BitTorrent-Verkehr, um die Drosselung durch den ISP zu reduzieren und die Privatsphäre für alle Torrent-Aktivitäten auf dem Server zu verbessern.
Plugin-System
Erweitern Sie die Funktionalität mit Plugins für Labels, Planung, RSS-Feeds, Web-Seeds und die Remote-Client-Verwaltung.
Fein abgestufte Geschwindigkeitsregelung
Legen Sie globale und pro-Torrent Upload-/Download-Limits mit Planungsunterstützung fest, um die Bandbreitennutzung über den Tag verteilt zu verwalten.
Warum Sie Deluge auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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