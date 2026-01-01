ArangoDB ist eine quelloffene, native Multi-Modell-Datenbank, die Graphen, Dokumente und Schlüssel-Wert-Daten in einer einzigen Engine verarbeitet. Im Gegensatz zu spezialisierten Datenbanken, die Sie an ein einziges Datenmodell binden, ermöglicht es Ihnen ArangoDB, Modelle in einer einzigen Abfrage mithilfe von AQL (ArangoDB Query Language) zu mischen, wodurch der Mehraufwand für die Pflege separater Systeme für verschiedene Datentypen entfällt.

Das Self-Hosting von ArangoDB gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Daten, Ihr Schema und die Leistungsoptimierung, ohne Lizenzgebühren oder Nutzungsbeschränkungen. Das integrierte Webinterface bietet visuelle Graphen-Exploration, Abfrageausführung, Sammlungsverwaltung und Serverüberwachung ohne zusätzliche Tools.