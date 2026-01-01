ArangoDB mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Native Multi-Modell-Datenbank, die Graphen, Dokumente und Schlüssel-Wert-Daten über eine einzige, vereinheitlichte Abfragesprache unterstützt.
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Was Sie mit ArangoDB erstellen können
ArangoDB ist eine quelloffene, native Multi-Modell-Datenbank, die Graphen, Dokumente und Schlüssel-Wert-Daten in einer einzigen Engine verarbeitet. Im Gegensatz zu spezialisierten Datenbanken, die Sie an ein einziges Datenmodell binden, ermöglicht es Ihnen ArangoDB, Modelle in einer einzigen Abfrage mithilfe von AQL (ArangoDB Query Language) zu mischen, wodurch der Mehraufwand für die Pflege separater Systeme für verschiedene Datentypen entfällt.
Das Self-Hosting von ArangoDB gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Daten, Ihr Schema und die Leistungsoptimierung, ohne Lizenzgebühren oder Nutzungsbeschränkungen. Das integrierte Webinterface bietet visuelle Graphen-Exploration, Abfrageausführung, Sammlungsverwaltung und Serverüberwachung ohne zusätzliche Tools.
Wichtige Funktionen von ArangoDB
Multi-Modell-Abfragen
Graphen, Dokumente und Schlüssel-Wert-Daten gemeinsam in einer einzigen AQL-Anweisung abfragen, ohne Verknüpfungen über separate Datenbanken hinweg.
Graphen-Traversierung
Durchlaufen Sie Beziehungen über Millionen verbundener Knoten mit nativen Graphalgorithmen, einschließlich des kürzesten Pfades, k-kürzester Pfade und des Musterabgleichs.
Integrierte Web-Benutzeroberfläche
Sammlungen verwalten, Abfragen ausführen, Graphen visualisieren und die Serverleistung über ein browserzugängliches Dashboard am Port 8529 überwachen.
Flexibles Schema
Speichern Sie schemalose JSON-Dokumente oder erzwingen Sie eine sammlungsbasierte Struktur, um sich an sich entwickelnde Datenanforderungen ohne Migrationen anzupassen.
AQL Leistung
Die ArangoDB Abfragesprache kombiniert Graph-Traversierungen, Dokumentenfilterung und Aggregationen in einer ausdrucksstarken, lesbaren, SQL-ähnlichen Syntax.
Warum Sie ArangoDB auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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