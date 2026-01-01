Crucix ist eine OSINT-Plattform (Open Source Intelligence), die Daten aus 27 öffentlichen Quellen — darunter NASA FIRMS Satellitenbilder, maritime AIS-Verfolgung, ACLED Konfliktdaten, FRED Wirtschaftsindikatoren und Feeds zur sozialen Stimmung — in einem einzigen Echtzeit-Dashboard mit einem WebGL-gestützten 3D-Globus konsolidiert. Die Daten werden alle 15 Minuten automatisch aktualisiert, was Ihnen eine kontinuierliche Lageübersicht ohne manuelles Eingreifen ermöglicht.

Die Plattform liefert mehrstufige Warnmeldungen (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) über Telegram und Discord, LLM-generierte Handelsideen und bidirektionale Bot-Befehle für Briefings auf Abruf. Das Selbst-Hosting von Crucix auf Ihrem VPS bewahrt alle API-Schlüssel und Intelligence-Archive auf Ihrer eigenen Infrastruktur, gewährleistet eine unterbrechungsfreie Datenerfassung und gibt Ihnen die volle Kontrolle über Aufbewahrung und Zugriff.